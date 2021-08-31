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Елена Зеленская прибыла в США в небесно-голубом костюме от украинского бренда

Автор: RBC.UA

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в США.

В своем блоге первая леди показала первый образ, а также рассказала о планах на ближайшие дни.

"Прибыли в США с рабочим визитом Владимира. Впереди - насыщенная программа: запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого Президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреча с женщинами Power women, открытие "Украинского дома", посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско , визит в художественной галерее De Young и многое другое. Каждое событие этих активных дней - возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится", - поделилась Елена с подписчиками.

Владимир и Елена Зеленские в США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На фото она запечатлена при выходе с самолета. Елена надела небесного оттенка пиджаке и брюках от одного из своих любимых украинских брендов SIX Юлии Богдан и дополнила его стильными лаконичными украшениями из жемчуга. Волосы первой леди были собраны в низкую укладку, а макияж выполнен в нейтральных тонах. В руках Елена держала букет из ярко-желтых цветов. Благодаря такому сочетанию лук получился почти в национальном стиле.

"Прекрасная", "Красивый букет", "Настоящая первая леди", "Неподражаема", - восхищаются многие поклонники Елены в сети.

Ранее мы писали про два безупречных образа Зеленской, которые она показала на День независимости Украины.

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