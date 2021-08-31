Олена Зеленська прибула в США в небесно-блакитному костюмі від українського бренду

"Прибули в США з робочим візитом Володимира. Попереду - насичена програма: запуск аудіогіду українською мовою в садибі першого Президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон і зустріч з жінками Power women, відкриття "Українського дому", відвідування Музею Голокосту, робочі зустрічі в Стенфордському університеті і в управлінні освіти Сан-Франциско, візит в художню галерею De Young і багато іншого. Кожна подія цих активних днів - можливості, перспективи та взаємообмін для США та України. Впевнена, що завдяки "м'якій силі" культурної дипломатії ми станемо ще ближче, а наш зв'язок посилиться", - поділилася Олена з фоловерами.

Володимир і Олена Зеленські в США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На фото вона відображена при виході з літака. Олена одягла небесного відтінку піджак і брюки від одного зі своїх улюблених українських брендів Six Юлії Богдан і доповнила його стильними лаконічними прикрасами з перлів. Волосся першої леді було зібране в низьку укладку, а макіяж виконаний в нейтральних тонах. В руках Олена тримала букет з яскраво-жовтих квітів. Завдяки такому поєднанню лук вийшов майже в національному стилі.

"Прекрасна", "Красивий букет", "Справжня перша леді", "Неповторна", - захоплюються багато шанувальників Олени в мережі.