Эшли Грэм в "пижамных" шортах и кроп-топе восхитила роскошной фигурой

Эшли Грэм в последнее время заметно постройнела: модель усиленно занимается спортом и йогой. Но кардинально меняться не намерена, ведь поклонники любят ее именно такой, с пышными формами. Особенно, когда модель подчеркивает их соблазнительными нарядами.

Эшли Грэм показала новый образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

В этот раз Эшли подобрала комплект, напоминающий пижамный. Шорты на резинке и свободная рубашка с веселым принтом, под которые Грэм надела кроп-топ, сделали ее образ дерзким и стильным. К ним девушка подобрала высокие белые кеды. Волосы она уложила на прямой пробор, а в макияже подчеркнула брови и глаза.

"Она злодейка из Лос-Анджелеса на полставки", - написала Эшли, заигрывая с публикой. Фолловеры ответили ей многочисленными комплиментами: "Никто не сделает это лучше", "Мне нужен этот полный образ", "Ты лучшая", "Вау", "Какая же ты красивая"…