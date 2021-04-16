Ешлі Грем в "піжамних" шортах і кроп-топі захопила розкішною фігурою

Ешлі Грем останнім часом помітно пострункішала: модель посилено займається спортом і йогою. Але кардинально змінюватися не має наміру, адже шанувальники люблять її саме такою, з пишними формами. Особливо, коли модель підкреслює їх спокусливими вбраннями.

Ешлі Грем показала новий образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Цього разу Ешлі підібрала комплект, що нагадує піжамний. Шорти на резинці вільна сорочка з веселим принтом, під які Грем одягла кроп-топ, зробили її образ зухвалим і стильним. До них дівчина підібрала високі білі кеди. Волосся вона уклала на прямий проділ, а в макіяжі підкреслила брови та очі.

"Вона лиходійка з Лос-Анджелеса на півставки", - написала Ешлі, заграючи з публікою. Фоловери відповіли їй численними компліментами: "Ніхто не зробить це краще", "Мені потрібен цей повний образ", "Ти найкраща", "Вау", "Яка ж ти красива"...