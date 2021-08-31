ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 10:01
Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021 Тренч на осень - незаменимая вещь (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Ну что? Осень наступит через пару дней! Начинаем собирать осенний гардероб?

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram рассказала, что в новом сезоне не обойтись без главных семи вещей. Некоторые позиции у вас уже есть, а другие помогут в создании крутой капсулы.

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021Брючный костюм - мастхэв для осеннего сезона (фото: instagram.com/leoniehanne)

Какие вещи купить на осень 2021

  • Брючный костюм
  • Трикотажный жилет⠀
  • Блузы и рубашки
  • Джинсы
  • Лоферы
  • Кардиган
  • Тренч

Как одеться стильно осенью 2021: примеры луков

1. Брючный костюм: выбирайте нежные оттенки, от кофейного до пудрово-розового.

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021

2. Блузы и рубашки: хоть в офис, хоть на свидание.

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021

3. Стильный кардиган для прохлажной погоды.

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021

4. Лоферы - подходят под каждый лук!

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021

5. Джинсы - выбирайте актуальные модели.

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021

6. Тренч - особенно актуальны в этом сезоне кожаные тренчи.

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 20217. Трикотажный жилет. Откажитесь от обтягивающих моделей.

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021Эти семь вещей осенью украсят любой гардероб (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист рассказала, как отличить модный принт от неактуального.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Война лета и холодной осени: синоптики предупредили о сложной погоде
Война лета и холодной осени: синоптики предупредили о сложной погоде