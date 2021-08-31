Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021
Ну що? Осінь настане через пару днів! Починаємо збирати осінній гардероб?
Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram розповіла, що в новому сезоні не обійтися без головних семи речей. Деякі позиції у вас вже є, а інші допоможуть у створенні крутої капсули.
Брючний костюм - мастхев для осіннього сезону (фото :instagram.com/leoniehanne)
Які речі купити на осінь 2021
- Брючний костюм
- Трикотажний жилет⠀
- Блузи і сорочки
- Джинси
- Лофери
- Кардиган
- Тренч
Як одягнутися стильно восени 2021: приклади луків
1. Брючний костюм: вибирайте ніжні відтінки, від кавового до пудрово-рожевого.
2. Блузи і сорочки: хоч в офіс, хоч на побачення.
3. Стильний кардиган для прохолодної погоди.
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4. Лофери - підходять під кожен лук!
5. Джинси - вибирайте актуальні моделі.
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6. Тренч - особливо актуальні в цьому сезоні шкіряні тренчі.
7. Трикотажний жилет. Відмовтеся від обтягуючих моделей.
Ці сім речей восени прикрасять будь-який гардероб (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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