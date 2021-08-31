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Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021

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Вівторок 31 серпня 2021 10:01
Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021 Тренч на осінь - незамінна річ (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ну що? Осінь настане через пару днів! Починаємо збирати осінній гардероб?

Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram розповіла, що в новому сезоні не обійтися без головних семи речей. Деякі позиції у вас вже є, а інші допоможуть у створенні крутої капсули.

Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021Брючний костюм - мастхев для осіннього сезону (фото :instagram.com/leoniehanne)

Які речі купити на осінь 2021

  • Брючний костюм
  • Трикотажний жилет⠀
  • Блузи і сорочки
  • Джинси
  • Лофери
  • Кардиган
  • Тренч

Як одягнутися стильно восени 2021: приклади луків

1. Брючний костюм: вибирайте ніжні відтінки, від кавового до пудрово-рожевого.

Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021

2. Блузи і сорочки: хоч в офіс, хоч на побачення.

Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021

3. Стильний кардиган для прохолодної погоди.

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Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021

4. Лофери - підходять під кожен лук!

Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021

5. Джинси - вибирайте актуальні моделі.

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Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021

6. Тренч - особливо актуальні в цьому сезоні шкіряні тренчі.

Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 20217. Трикотажний жилет. Відмовтеся від обтягуючих моделей.

Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021Ці сім речей восени прикрасять будь-який гардероб (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст розповіла, як відрізнити модний принт від неактуального.

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