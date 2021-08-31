Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021

Ну что? Осень наступит через пару дней! Начинаем собирать осенний гардероб?
Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram рассказала, что в новом сезоне не обойтись без главных семи вещей. Некоторые позиции у вас уже есть, а другие помогут в создании крутой капсулы.
1. Брючный костюм: выбирайте нежные оттенки, от кофейного до пудрово-розового.
2. Блузы и рубашки: хоть в офис, хоть на свидание.
3. Стильный кардиган для прохлажной погоды.
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4. Лоферы - подходят под каждый лук!
5. Джинсы - выбирайте актуальные модели.
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6. Тренч - особенно актуальны в этом сезоне кожаные тренчи.
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