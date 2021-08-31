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Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Ну что? Осень наступит через пару дней! Начинаем собирать осенний гардероб?

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram рассказала, что в новом сезоне не обойтись без главных семи вещей. Некоторые позиции у вас уже есть, а другие помогут в создании крутой капсулы.

Брючный костюм - мастхэв для осеннего сезона (фото: instagram.com/leoniehanne)

Какие вещи купить на осень 2021

  • Брючный костюм
  • Трикотажный жилет⠀
  • Блузы и рубашки
  • Джинсы
  • Лоферы
  • Кардиган
  • Тренч

Как одеться стильно осенью 2021: примеры луков

1. Брючный костюм: выбирайте нежные оттенки, от кофейного до пудрово-розового.

2. Блузы и рубашки: хоть в офис, хоть на свидание.

3. Стильный кардиган для прохлажной погоды.

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4. Лоферы - подходят под каждый лук!

5. Джинсы - выбирайте актуальные модели.

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6. Тренч - особенно актуальны в этом сезоне кожаные тренчи.

7. Трикотажный жилет. Откажитесь от обтягивающих моделей.

Эти семь вещей осенью украсят любой гардероб (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист рассказала, как отличить модный принт от неактуального.

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Роузи Хантингтон-Уайтли