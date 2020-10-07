Вот это формы! Ким Кардашьян восхитила идеальным телом в соблазнительном домашнем наряде

Звезда выпустила новую линию своего бренда

Ким Кардашьян выпустила коллекцию домашней одежды собственного бренда Skims. Как обычно, первой примерить новинки решила сама знаменитость. 39-летняя звезда сети и бизнесвумен надела костюм бежевого оттенка, состоящий из брюк и курточки спортивного кроя, а также крошечного топа, который едва прикрывал аппетитную грудь инстадивы. Впрочем, она и не пыталась ничего прикрыть, сделав позы максимально откровенными. Образ Ким дополнила ее любимая прическа – высокий хвост на макушке, а также безупречный макияж.

Новый пост Ким собрал массу позитивных отзывов (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники отреагировали на такие жаркие кадры мгновенно. Не успела супруга Канье Уэста их запостить, как фанаты засыпали ее комментариями, в которых не устают хвалить ее красоту. За несколько часов пост набрал более миллиона лайков, что обычно для Ким только начало.

Ким соблазнительна даже дома (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, муж Ким – американский рэпер Канье Уэст, по слухам, не сильно любит, когда Кардашьян чрезмерно оголяется. Тем не менее, одну из недавних съемок, где его знаменитая супруга вновь позировала практически обнаженной, он проводил сам.

Ким выпустила новую линию одежды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее мы писали, что семья сейчас вновь наладила нормальное общение после череды сложных моментов.