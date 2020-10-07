ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оце форми! Кім Кардашьян захопила ідеальним тілом в спокусливому домашньому вбранні

Новость на русском → Середа 07 жовтня 2020 22:36
Оце форми! Кім Кардашьян захопила ідеальним тілом в спокусливому домашньому вбранні Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка випустила нову лінію свого бренду

Кім Кардашьян випустила колекцію домашнього одягу власного бренду Skims. Як правило, першою приміряти новинки вирішила сама знаменитість. 39-річна зірка мережі і бізнесвумен одягла костюм бежевого відтінку, що складається зі штанів і куртки спортивного крою, а також крихітного топа, який ледь прикривав апетитні груди інстадіви. Втім, вона й не намагалася нічого прикрити, зробивши пози максимально відвертими. Образ Кім доповнила її улюблена зачіска – високий хвіст на маківці, а також бездоганний макіяж.

Оце форми! Кім Кардашьян захопила ідеальним тілом в спокусливому домашньому вбранні

Новий пост Кім зібрав масу позитивних відгуків (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники відреагували на такі спекотні кадри миттєво. Не встигла дружина Каньє Уеста їх запостити, як фанати засипали її коментарями, в яких не втомлюються хвалити її красу. За кілька годин пост набрав понад мільйон лайків, що зазвичай для Кім лише початок.

Оце форми! Кім Кардашьян захопила ідеальним тілом в спокусливому домашньому вбранні

Кім спокуслива навіть вдома (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, чоловік Кім – американський репер Каньє Уест, за чутками, не сильно любить, коли Кардашьян надмірно оголюється. Тим не менш, одну з недавніх зйомок, де його знаменита дружина знову позувала практично голою, він проводив сам.

Оце форми! Кім Кардашьян захопила ідеальним тілом в спокусливому домашньому вбранніКім випустила нову лінію одягу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше ми писали, що сім'я зараз знову налагодила нормальне спілкування після низки складних моментів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Кім Кардашян Канье Уэст
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я