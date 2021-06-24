Это испортит любой образ: стилист показала главные ошибки в луках девушек
Хочется быть стильной, стоит прислушаться к стилистам (фото: instagram.com/mvb)
Даже самый идеальный образ и самый изысканный аутфит способна испортить маленькая ошибка. Чтобы всегда выглядеть на все сто, запомните, что точно испортит лук - и не делайте так.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Фаила Эспиби.
Она собрала топ ошибок, которые девушки допускают, думая, что этого никто не видит.
Какие незначительные детали могут перечеркнуть все ваши старания и усилия по созданию презентабельного внешнего вида? Их не так много, но они сильно кидаються в глаза.
- Походка. Если вы не следите за походкой и осанкой, ваш образ можно считать испорченным.
- Замызганные подвороты брюк, рукавов или воротника на куртке. Не красит никого, но особенно - девушек.
- Отросшие ногти с покрытием. Иногда нам кажется, что такую мелочь никто не видит, но это бросается в глаза, стоит вовремя обновлять маникюр.
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- Классическая (тесная) верхняя одежда в тандеме со спортивным костюмом. Чтобы образ в стиле спорт-шик смотрелся круто и стильно, выбираем пальто оверсайз.
- Неактуальная длина брюк. Не нужно думать, что ваши скинни еще ничего, приобретите актуальне палаццо или любую другую модную именно сейчас модель брюк.
- Неидеальная посадка одежды по фигуре, это просто подчеркнет недостатки.
- Неухоженные пятки - кстати, на фото ножки голливудских див. Тут без комментариев.
Какие ошибки многие могут допустить, даже не заметив их? (фото: instagram.com/faila_spb)
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