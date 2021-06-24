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Это испортит любой образ: стилист показала главные ошибки в луках девушек

Новина українською →
Четверг 24 июня 2021 10:07
Это испортит любой образ: стилист показала главные ошибки в луках девушек Хочется быть стильной, стоит прислушаться к стилистам (фото: instagram.com/mvb)
Автор: Татьяна Турчаникова

Даже самый идеальный образ и самый изысканный аутфит способна испортить маленькая ошибка. Чтобы всегда выглядеть на все сто, запомните, что точно испортит лук - и не делайте так.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Фаила Эспиби.

Она собрала топ ошибок, которые девушки допускают, думая, что этого никто не видит.

Какие незначительные детали могут перечеркнуть все ваши старания и усилия по созданию презентабельного внешнего вида? Их не так много, но они сильно кидаються в глаза.

  • Походка. Если вы не следите за походкой и осанкой, ваш образ можно считать испорченным.
  • Замызганные подвороты брюк, рукавов или воротника на куртке. Не красит никого, но особенно - девушек.

Это испортит любой образ: стилист показала главные ошибки в луках девушек

  • Отросшие ногти с покрытием. Иногда нам кажется, что такую мелочь никто не видит, но это бросается в глаза, стоит вовремя обновлять маникюр.

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Это испортит любой образ: стилист показала главные ошибки в луках девушек

  • Классическая (тесная) верхняя одежда в тандеме со спортивным костюмом. Чтобы образ в стиле спорт-шик смотрелся круто и стильно, выбираем пальто оверсайз.

Это испортит любой образ: стилист показала главные ошибки в луках девушек

  • Неактуальная длина брюк. Не нужно думать, что ваши скинни еще ничего, приобретите актуальне палаццо или любую другую модную именно сейчас модель брюк.
  • Неидеальная посадка одежды по фигуре, это просто подчеркнет недостатки.

Это испортит любой образ: стилист показала главные ошибки в луках девушек

  • Неухоженные пятки - кстати, на фото ножки голливудских див. Тут без комментариев.

Это испортит любой образ: стилист показала главные ошибки в луках девушекКакие ошибки многие могут допустить, даже не заметив их? (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала самые топовые образы изо льна и хлопка на лето 2021.

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