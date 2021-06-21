Это любовь: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкое фото с мужем и подросшим сыном

На новом фото в блоге модели позирует возлюбленный Хантингтон-Уайтли - Джейсон Стэтхем, а также их общий сын Джек. Фото сделано во время прогулки на яхте, и пока счастливый отец наблюдает за ребенком, малыш с любопытством изучает все вокруг.

Джейсон Стетхэм с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

"Как описать такую любовь?! С Днем Отца @jasonstatham, мы тебя любим", - написала Роузи под фото. Поклонники принялись благодарить ее за столь трогательный пост. А также отметили, что Джек уже заметно подрос. Кстати, 24-го июня малышу исполнится уже 4.

Напомним, Роузи и Джейсон познакомились на пике карьеры Роузи, когда она блистала на подиумах лучших брендов, включая Victoria’s Secret. По словам актера, он был просто очарован девушкой. А сама Роузи позже рассказала, что это была любовь с первого взгляда.