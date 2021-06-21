Це любов: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісне фото з чоловіком і 3-річним сином

На новому фото в блозі моделі позує коханий Хантінгтон-Уайтлі - Джейсон Стетхем, а також їх спільний син Джек. Фото зроблено під час прогулянки на яхті, і поки щасливий батько спостерігає за дитиною, малюк з цікавістю вивчає все навколо.

Джейсон Стетхем з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

"Як описати таку любов?! З Днем Батька @jasonstatham, ми тебе любимо", - написала Роузі під фото. Шанувальники почали дякувати їй за такий зворушливий пост. А також зазначили, що Джек вже помітно підріс. До речі, 24-го червня малюку виповниться вже 4.

Нагадаємо, Роузі і Джейсон познайомилися на піку кар'єри Роузі, коли вона блищала на подіумах кращих брендів, включаючи Victoria's Secret. За словами актора, він був просто зачарований дівчиною. А сама Роузі пізніше розповіла, що це була любов з першого погляду.