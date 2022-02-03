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Это любовь: украинский бренд Frolov показал, как нарядиться на День святого Валентина (фото)

Автор: Татьяна Турчаникова

День святого Валентина вот-вот настанет, а вы еще не определились, в чем идти на ужин с любимым? Ловите идеи!

Украинский бренд Frolov презентовал капсульную коллекцию специально к 14 февраля. Вдохновительницей на создание коллекции стала итальянская певица Рафаэлла Карри.

Саундтрек к кампейну – композиция Лилу45 – подходит к празднику всех влюбленных как нельзя лучше, он призывает "заниматься любовью и быть свободными".

Фото и видеороликом бренд поделился в своих соцсетях и на официальном сайте.

По признанию дизайнера Ивана Фролова, своей коллекцией он хотел передать легкость и динамику бальных танцев, соблазнительность итальянского диско.

А еще - тонкий юмор, такой, как в фильмах знаменитых итальянских режиссеров и Феллини и Соррентино.

Коллекция Amore mio – это приталенные комбинезоны, боди, корсеты с V-вырезами, мини-платья, образы с асимметричными элементами и изюминка – полосатый лонгслив, в который, при желании, поместятся двое.

Видео кампейна уже во второй раз доверили снять режиссеру Юрию Движону, который до этого работал над роликом свадебной коллекцией бренда.

Раньше стилисты рассказали, почему пора выкинуть угги, новый тренд.

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