Это любовь: украинский бренд Frolov показал, как нарядиться на День святого Валентина (фото)

День святого Валентина вот-вот настанет, а вы еще не определились, в чем идти на ужин с любимым? Ловите идеи!
Украинский бренд Frolov презентовал капсульную коллекцию специально к 14 февраля. Вдохновительницей на создание коллекции стала итальянская певица Рафаэлла Карри.
Саундтрек к кампейну – композиция Лилу45 – подходит к празднику всех влюбленных как нельзя лучше, он призывает "заниматься любовью и быть свободными".
Фото и видеороликом бренд поделился в своих соцсетях и на официальном сайте.
По признанию дизайнера Ивана Фролова, своей коллекцией он хотел передать легкость и динамику бальных танцев, соблазнительность итальянского диско.
А еще - тонкий юмор, такой, как в фильмах знаменитых итальянских режиссеров и Феллини и Соррентино.
Коллекция Amore mio – это приталенные комбинезоны, боди, корсеты с V-вырезами, мини-платья, образы с асимметричными элементами и изюминка – полосатый лонгслив, в который, при желании, поместятся двое.
Видео кампейна уже во второй раз доверили снять режиссеру Юрию Движону, который до этого работал над роликом свадебной коллекцией бренда.
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