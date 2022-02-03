Это любовь: украинский бренд Frolov показал, как нарядиться на День святого Валентина (фото)

День святого Валентина вот-вот настанет, а вы еще не определились, в чем идти на ужин с любимым? Ловите идеи!

Украинский бренд Frolov презентовал капсульную коллекцию специально к 14 февраля. Вдохновительницей на создание коллекции стала итальянская певица Рафаэлла Карри.

Саундтрек к кампейну – композиция Лилу45 – подходит к празднику всех влюбленных как нельзя лучше, он призывает "заниматься любовью и быть свободными".