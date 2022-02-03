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Це кохання: український бренд Frolov показав, як вбратися на День святого Валентина (фото)

Автор: Тетяна Турчанікова

День святого Валентина ось-ось настане, а ви ще не визначилися, в чому йти на вечерю з коханим? Ловіть ідеї!

Український бренд Frolov презентував капсульну колекцію спеціально до 14 лютого. Натхненницею на створення колекції стала італійська співачка Рафаелла Каррі.

Саундтрек до кампейну - композиція Лілу45 - підходить до Свята всіх закоханих якнайкраще, він закликає "займатися любов'ю і бути вільними".

Фото і відеороликом бренд поділився у своїх соцмережах і на офіційному сайті.

За визнанням дизайнера Івана Фролова, своєю колекцією він хотів передати легкість і динаміку бальних танців, спокусливість італійського диско.

А ще - тонкий гумор, такий, як у фільмах знаменитих італійських режисерів і Фелліні і Соррентіно.

Колекція Amore mio - це приталені комбінезони, боді, корсети з V-вирізами, міні-сукні, образи з асиметричними елементами і родзинка – смугастий лонгслів, в який, при бажанні, помістяться двоє.

Відео кампейну вже вдруге довірили зняти режисерові Юрію Двіжону, який до цього працював над роликом весільної колекції бренду.

Раніше стилісти розповіли, чому пора викинути уггі, новий тренд.

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