Це кохання: український бренд Frolov показав, як вбратися на День святого Валентина (фото)

День святого Валентина ось-ось настане, а ви ще не визначилися, в чому йти на вечерю з коханим? Ловіть ідеї!

Український бренд Frolov презентував капсульну колекцію спеціально до 14 лютого. Натхненницею на створення колекції стала італійська співачка Рафаелла Каррі.

Саундтрек до кампейну - композиція Лілу45 - підходить до Свята всіх закоханих якнайкраще, він закликає "займатися любов'ю і бути вільними".