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Это тело! Ким Кардашьян показала идеальный наряд для фигуры "песочные часы"

Автор: Lite

Ким Кардашьян показала новое фото с отдыха. Звезда позирует на пляже, примерив соблазнительный наряд, который отлично подчеркнул ее фигуру "песочные часы".

Фото Ким уже набрало более 3 миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев. Вдохновляемся!

Ким позирует в красных брюках с высокой посадкой, которые подчеркнули осиную талию, а также верхе от купальника в тон низу. Из аксессуаров она предпочла узкие солнцезащитные очки, а также несколько золотых цепочек. Звезда выглядит спокойной и умиротворенной, задумчиво глядя вдаль.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Доброе утро", - коротко написала она, а в ответ получила одни комплименты. "Красота", "Потрясающая", "Твоя фигура просто идеальна", "Утренняя королева", "Горяча!", - не могут налюбоваться фанаты знаменитости, которая славится своими формами.

Куда отправилась, Ким не стала рассказывать. По всей видимости, 40-летняя бизнесвумен решила отдохнуть после нескольких запусков своих брендов. К тому же бракоразводный процесс, который, по слухам, идет без конфликтов, тем не менее также отнимает много сил.

Ранее Ким показала новое фото младшего сына от Канье Уэста - Псалма. Мальчик, которому в мае исполнится 2 года, уже становится настоящей звездой сети, судя по откликам на его снимки.

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Новости Украины фигурастильмодаКим Кардашьян
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