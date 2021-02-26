Це тіло! Кім Кардашян показала ідеальний образ для фігури "пісочний годинник"

Кім позує в червоних штанях з високою посадкою, які підкреслили осину талію, а також верху від купальника в тон низу. З аксесуарів вона воліла вузькі сонцезахисні окуляри, а також кілька золотих ланцюжків. Зірка виглядає спокійною і умиротвореною, задумливо дивлячись у далечінь.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Доброго ранку", - коротко написала вона, а у відповідь отримала одні компліменти. "Краса", "Приголомшлива", "Твоя фігура просто ідеальна", "Ранкова королева", "Гаряча!", - не можуть намилуватися фанати знаменитості, яка славиться своїми формами.

Куди вирушила, Кім не стала розповідати. Як видно, 40-річна бізнесвумен вирішила відпочити після декількох запусків своїх брендів. До того ж шлюборозлучний процес, який, за чутками, йде без конфліктів, тим не менш також забирає багато сил.