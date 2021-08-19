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Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

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Четверг 19 августа 2021 10:03
Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что будет в тренде осенью 2021? Можно бесконечно листать модные страницы в соцсетях, а можно вдохновиться осенними образами одной из самых стильных женщин планеты.

Такое решение модной проблемы предложила в своем Instagram стилист Файила Эспиби.

На мой субъективный и весьма искушенный взгляд, Виктория очень тонко работает с цветом, фактурой, балансом объемов и т. д. Она хороша не только в классически / добротно скроенной одежде, но и в обычных джинсах! Надеюсь, многие из вас разделят мое восхищение утонченным стилем британской розы.

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории БекхэмУ стиля Виктории мировая армия поклонников (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Тренды осени 2021

  • Леопардовый принт и на юбке, и на пальто

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

  • Кофты и водолазки можно обыграть платьем

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

  • Классические брюки

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

  • Трендовые джинсы

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

  • Ярко-оранжевые вещи.

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

  • Изысканный серый.

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

  • Солнечный желтый.

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

  • Стильные пальто, пиджак и тренч

Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

Как одеться в духе Виктории Бэкхем (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист назвала самые трендовые стрижки осени 2021.

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