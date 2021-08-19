Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм
Что будет в тренде осенью 2021? Можно бесконечно листать модные страницы в соцсетях, а можно вдохновиться осенними образами одной из самых стильных женщин планеты.
Такое решение модной проблемы предложила в своем Instagram стилист Файила Эспиби.
На мой субъективный и весьма искушенный взгляд, Виктория очень тонко работает с цветом, фактурой, балансом объемов и т. д. Она хороша не только в классически / добротно скроенной одежде, но и в обычных джинсах! Надеюсь, многие из вас разделят мое восхищение утонченным стилем британской розы.
У стиля Виктории мировая армия поклонников (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Тренды осени 2021
- Леопардовый принт и на юбке, и на пальто
- Кофты и водолазки можно обыграть платьем
- Классические брюки
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Трендовые джинсы
- Ярко-оранжевые вещи.
- Изысканный серый.
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- Солнечный желтый.
- Стильные пальто, пиджак и тренч
Как одеться в духе Виктории Бэкхем (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист назвала самые трендовые стрижки осени 2021.