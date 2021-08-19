Это тренд: стилист показала, как одеться осенью 2021 на примере луков Виктории Бекхэм

На мой субъективный и весьма искушенный взгляд, Виктория очень тонко работает с цветом, фактурой, балансом объемов и т. д. Она хороша не только в классически / добротно скроенной одежде, но и в обычных джинсах! Надеюсь, многие из вас разделят мое восхищение утонченным стилем британской розы.