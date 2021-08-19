Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

На мій суб'єктивний і вельми досвідчений погляд, Вікторія дуже тонко працює з кольором, фактурою, балансом обсягів і т. д. вона хороша не тільки в класично / добротно скроєною одязі, але і в звичайних джинсах! Сподіваюся, багато хто з вас розділять моє захоплення витонченим стилем британської троянди.