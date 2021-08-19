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Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

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Четвер 19 серпня 2021 10:03
Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що буде в тренді восени 2021? Можна нескінченно гортати модні сторінки в соцмережах, а можна надихнутися осінніми образами однієї з найстильніших жінок планети.

Таке рішення модної проблеми запропонувала в своєму Instagram стиліст Файіла Эспиби.

На мій суб'єктивний і вельми досвідчений погляд, Вікторія дуже тонко працює з кольором, фактурою, балансом обсягів і т. д. вона хороша не тільки в класично / добротно скроєною одязі, але і в звичайних джинсах! Сподіваюся, багато хто з вас розділять моє захоплення витонченим стилем британської троянди.

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії БекхемУ стилю Вікторії світова армія шанувальників (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Тренди осені 2021

  • Леопардовий принт і на спідниці, і на пальто

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

  • Кофти і водолазки можна обіграти сукнею

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

  • Класичні брюки

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

  • Трендові джинси

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

  • Яскраво-помаранчеві речі

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

  • Вишуканий сірий

Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

  • Сонячний жовтий

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

  • Стильні пальто, піджак і тренч

Це тренд: стиліст показала, як одягнутися восени 2021 на прикладі луків Вікторії Бекхем

Як одягнутися в дусі Вікторії Бекхем (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст назвала найтрендовіші стрижки осені 2021.

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