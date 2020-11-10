Ей не может быть 47! Хайди Клум демонстрирует роскошную фигуру в латексном комбинезоне

Хайди Клум – одна из самых популярных моделей в мире, которая своим примером давно опровергла тот факт, что век манекенщицы короток. Звезда в 47 лет появляется в съемках, блистает на экранах и на красных дорожках. Причем чаще всего – в достаточно откровенных нарядах, которые могут подчеркнуть ее безупречную фигуру. Похоже, своим роскошным телом немецкая красавица будет радовать еще не один десяток лет. Чему поклонники только рады!

Модель в новом образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Несколько часов назад на странице супермодели появилось новое фото. Хайди примерила комбинезон из красного латекса с подчеркнутой линией талии, запахом и крупными карманами по бокам. Дополнили образ босоножки точно такого цвета. Волосы модели были слегка завиты – такие пляжные волны сделали лук звезды легким и молодежным. Из аксессуаров Клум выбрала колье из нескольких рядов бус с подвеской. В макияже предпочла натуральные тона. Коричнево-бежевая гамма отлично подошла ко всему образу.

К слову, пока модель ехала на съемку, она выбрала более удобную обувь и не забыла про защитную маску даже в личном авто. Напомним, даже при встрече с мастерами по макияжу, прическам и стилистами Хайди предпочитает использовать средства защиты.

Не так давно она показала соблазнительный образ: Клум блистает в полупрозрачном наряде и откровенном боди. При этом на ее лице красуется маска. Берем пример!