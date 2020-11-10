Їй не може бути 47! Хайді Клум демонструє розкішну фігуру в латексному комбінезоні

Хайді Клум – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка своїм прикладом давно спростувала той факт, що вік моделі короткий. Зірка в 47 років з'являється у зйомках, блищить на екранах і на червоних доріжках. Причому найчастіше – в досить відвертих вбраннях, які можуть підкреслити її бездоганну фігуру. Схоже, своїм розкішним тілом німецька красуня буде радувати ще не один десяток років. Чому шанувальники тільки раді!

Модель в новому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Кілька годин тому на сторінці супермоделі з'явилося нове фото. Хайді приміряла комбінезон з червоного латексу з підкресленою лінією талії, запахом і великими кишенями з боків. Доповнили образ босоніжки точно такого кольору. Волосся моделі були злегка завите – такі пляжні хвилі зробили лук зірки легким і молодіжним. З аксесуарів Клум вибрала кольє з кількох рядів бус з підвіскою. В макіяжі віддала перевагу натуральним тонам. Коричнево-бежева гама відмінно пасувала до всього образу.

До речі, поки модель їхала на зйомку, вона вибрала більш зручне взуття і не забула про захисну маску навіть в особистому авто. Нагадаємо, навіть при зустрічі з майстрами з макіяжу, зачісок і стилістами Хайді воліє використовувати засоби захисту.

Не так давно вона показала спокусливий образ: Клум блищить напівпрозорому вбранні і відвертому боді. При цьому на її обличчі красується маска. Беремо приклад!