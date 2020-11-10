Їй не може бути 47! Хайді Клум демонструє розкішну фігуру в латексному комбінезоні

Модель показала новий образ
Хайді Клум – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка своїм прикладом давно спростувала той факт, що вік моделі короткий. Зірка в 47 років з'являється у зйомках, блищить на екранах і на червоних доріжках. Причому найчастіше – в досить відвертих вбраннях, які можуть підкреслити її бездоганну фігуру. Схоже, своїм розкішним тілом німецька красуня буде радувати ще не один десяток років. Чому шанувальники тільки раді!
Кілька годин тому на сторінці супермоделі з'явилося нове фото. Хайді приміряла комбінезон з червоного латексу з підкресленою лінією талії, запахом і великими кишенями з боків. Доповнили образ босоніжки точно такого кольору. Волосся моделі були злегка завите – такі пляжні хвилі зробили лук зірки легким і молодіжним. З аксесуарів Клум вибрала кольє з кількох рядів бус з підвіскою. В макіяжі віддала перевагу натуральним тонам. Коричнево-бежева гама відмінно пасувала до всього образу.
До речі, поки модель їхала на зйомку, вона вибрала більш зручне взуття і не забула про захисну маску навіть в особистому авто. Нагадаємо, навіть при зустрічі з майстрами з макіяжу, зачісок і стилістами Хайді воліє використовувати засоби захисту.
Не так давно вона показала спокусливий образ: Клум блищить напівпрозорому вбранні і відвертому боді. При цьому на її обличчі красується маска. Беремо приклад!