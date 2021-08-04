Ей точно 52? Дженнифер Энистон восхитила стройной фигурой в откровенной съемке

"Она красавица, она грация, она мисс Дженнифер Энистон! И действительно, лучше некому осветить наш сентябрьский модный номер…", - так представили новую героиню на странице журнала в сети Instagram. Сама Дженнифер также осталась в полном восторге от проделанной работы.

Дженнифер Энистон в новой съемке (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" позирует в стильных брючных костюмах, мини-юбках, пижамных комплектах и соблазнительных вечерних платьях. Все они подчеркнули точеную фигуру Дженнифер. Звезда снята в особняке, в домашней атмосфере, которая помогла сделать съемку менее официальной и при этом невероятно стильной.

Экс-жена Брэда Питта и Джастина Теру по-прежнему полна оптимизма и уверенно идет к поставленным целям. "Я стремлюсь быть счастливым, довольным, полноценным человеком, без сожалений о вещах, которые я знала, что могла бы сделать и чего не сделала", - сказала Энистон в интервью изданию.