Їй точно 52? Дженніфер Еністон захопила стрункою фігурою у відвертій зйомці

"Вона красуня, вона грація, вона міс Дженніфер Еністон! І дійсно, краще нікому висвітлити наш вересневий модний номер...", - так представили нову героїню на сторінці журналу в мережі Instagram. Сама Дженніфер також залишилася в повному захваті від виконаної роботи.

Дженніфер Еністон у новій зйомці (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Зірка "Друзів" і "Ранкового шоу" позує в стильних брючних костюмах, міні-спідницях, піжамних комплектах і спокусливих вечірніх сукнях. Всі вони підкреслили витончену фігуру Дженніфер. Зірка знята в особняку, в домашній атмосфері, яка допомогла зробити зйомку менш офіційною і при цьому неймовірно стильною.

Екс-дружина Бреда Пітта і Джастіна Теру як і раніше сповнена оптимізму і впевнено йде до поставлених цілей. "Я прагну бути щасливою, задоволеною, повноцінною людиною, без жалю про речі, які я знала, що могла б зробити і чого не зробила", - сказала Еністон в інтерв'ю виданню.