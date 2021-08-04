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Їй точно 52? Дженніфер Еністон захопила стрункою фігурою у відвертій зйомці

Автор: RBC.UA

Дженніфер Еністон стала героїнею вересневого номера журналу InStyle. 52-річна актриса приміряла багато стильних луків. Але головною прикрасою зйомки, без сумніву, стала її квітуча зовнішність і струнка фігура.

Фото з даної зйомки з'явилися в блозі актриси і в офіційному акаунті глянцю в Instagram.

"Вона красуня, вона грація, вона міс Дженніфер Еністон! І дійсно, краще нікому висвітлити наш вересневий модний номер...", - так представили нову героїню на сторінці журналу в мережі Instagram. Сама Дженніфер також залишилася в повному захваті від виконаної роботи.

Дженніфер Еністон у новій зйомці (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Зірка "Друзів" і "Ранкового шоу" позує в стильних брючних костюмах, міні-спідницях, піжамних комплектах і спокусливих вечірніх сукнях. Всі вони підкреслили витончену фігуру Дженніфер. Зірка знята в особняку, в домашній атмосфері, яка допомогла зробити зйомку менш офіційною і при цьому неймовірно стильною.

Екс-дружина Бреда Пітта і Джастіна Теру як і раніше сповнена оптимізму і впевнено йде до поставлених цілей. "Я прагну бути щасливою, задоволеною, повноцінною людиною, без жалю про речі, які я знала, що могла б зробити і чого не зробила", - сказала Еністон в інтерв'ю виданню.

Раніше ми писали, що Дженніфер показала закулісні кадри зі зйомок "Друзів".

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Брэд ПиттДженніфер Еністон