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Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

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Вторник 31 августа 2021 17:01
Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября Идеи для мам и дочек (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Автор: Татьяна Турчаникова

Один из самых насущных вопросов всех школьниц и, тем более, их мам в августе: в чем пойти на 1 сентября в школу? Даже в школьной форме можно и даже нужно выглядеть на все 100 процентов!

РБК-Украина собрал идеи нарядов к празднику знаний и луков на каждый учебный день для школьниц. Стилисты в своих блогах в Instagram рассказали и показали, какие элементы гардероба просто необходимы для школьного гардероба.

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентябряХуди и спортивные штаны - на каждый день, а на праздник нужно торжественное (фото: instagram.com/mathildegoehler)

Как одеться девочке на 1 сентября

Стилист Катя Полякова в своем Instagram показала на контрасте неудачные и устаревшие образы - и предложила вместо них современные актуальные замены.

По ее мнению, чтобы одеться на 1 сентября (или одеваться в учебное заведение потом) стильно и уместно, важно не впадать в две крайности:

  • супераккуратная девочка, которая застегивается на все пуговицы, у нее все по фигуре, все мега-мега... скучно.
  • "тетя" из офиса, которая носит короткие юбки и каблуки на шпильках невообразимого размера.

Она предложила идеи образов для старшеклассниц и студенток, которые пригодятся не только к 1 сентября, но и ко всему предстоящему учебному году.⠀

На первый звонок: стилист показала топ-8 лучших причесок для школьниц

В образе должен быть воздух.

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

Правильно выбирайте жакет.

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

Образ не должен быть скучным.

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

Откажитесь от коротких приталенных платьев.

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

Следите за правильным перепадом объемов.

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

Наряды к 1 сентября: стильно и нескучно! (фото: instagram.com/stylist.kate/)

База и важные детали: стилист показала, как правильно одеть школьницу в 2021

Как не стоит одеваться на 1 сентября

А вот во что не стоит одеваться на праздник, так это в повседневную одежду. Так что никаких небрежных худи, кед, джинсов и пучка на голове, советуют стилисты.

Главное правило наряда для торжества: он должен быть стильным, элегантным, легким, не слишком вычурным, броский макияж и вечернее платье будет совершенно не к месту, напоминает в своем Instagram стилист Самаль Сан.

Она собрала восемь беспроигрышных формул нарядов для мам к празднику.

Как одеться маме на 1 сентября

  • Юбка миди + топ + лодочки

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Деним + классика + лоферы или балетки

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Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Брючный костюм + лодочки + сумка среднего размера

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Комбинезон

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Бермуды + рубашка / блуза / футболка + пиджак

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Брюки + рубашка или блуза

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Платье миди

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Классические брюки + жилет

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Юбка миди + джемпер + лодочки

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентябряКак одеться маме на 1 сентября - масса идей! (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Школьный гардероб: какие вещи нужны школьнице на каждый день

После 1 сентября начнется новый учебный год - и ребенку понадобятся стильные и в то же время удобные и практичные вещи на каждый день. Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram собрала базовую капсулу, которая подойдет каждой школьнице.

  • Минималистичное трикотажное платье

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Низы: брюки и юбки

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Как минимум, две рубашки: с коротким и длинным рукавом

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Первый слой: белая футболка, атласный слив, топ, блузка

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Теплый верх: свитер, джемпер, кардиган

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Обувь: кеды, лоферы, балетки

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября

  • Сумка: шопер или кожаный рюкзак

Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентябряГардероб девочке в школу требует простой базы (фото: instagram.com/tanya.myname)

Раньше Андре Тан показал, как одеть ребенка в школу в 2021 году.

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