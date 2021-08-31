Гардероб в школу: стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября
Один из самых насущных вопросов всех школьниц и, тем более, их мам в августе: в чем пойти на 1 сентября в школу? Даже в школьной форме можно и даже нужно выглядеть на все 100 процентов!
РБК-Украина собрал идеи нарядов к празднику знаний и луков на каждый учебный день для школьниц. Стилисты в своих блогах в Instagram рассказали и показали, какие элементы гардероба просто необходимы для школьного гардероба.
Худи и спортивные штаны - на каждый день, а на праздник нужно торжественное (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Как одеться девочке на 1 сентября
Стилист Катя Полякова в своем Instagram показала на контрасте неудачные и устаревшие образы - и предложила вместо них современные актуальные замены.
По ее мнению, чтобы одеться на 1 сентября (или одеваться в учебное заведение потом) стильно и уместно, важно не впадать в две крайности:
- супераккуратная девочка, которая застегивается на все пуговицы, у нее все по фигуре, все мега-мега... скучно.
- "тетя" из офиса, которая носит короткие юбки и каблуки на шпильках невообразимого размера.
Она предложила идеи образов для старшеклассниц и студенток, которые пригодятся не только к 1 сентября, но и ко всему предстоящему учебному году.⠀
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В образе должен быть воздух.
Правильно выбирайте жакет.
Образ не должен быть скучным.
Откажитесь от коротких приталенных платьев.
Следите за правильным перепадом объемов.
Наряды к 1 сентября: стильно и нескучно! (фото: instagram.com/stylist.kate/)
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Как не стоит одеваться на 1 сентября
А вот во что не стоит одеваться на праздник, так это в повседневную одежду. Так что никаких небрежных худи, кед, джинсов и пучка на голове, советуют стилисты.
Главное правило наряда для торжества: он должен быть стильным, элегантным, легким, не слишком вычурным, броский макияж и вечернее платье будет совершенно не к месту, напоминает в своем Instagram стилист Самаль Сан.
Она собрала восемь беспроигрышных формул нарядов для мам к празднику.
Как одеться маме на 1 сентября
- Юбка миди + топ + лодочки
- Деним + классика + лоферы или балетки
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- Брючный костюм + лодочки + сумка среднего размера
- Комбинезон
- Бермуды + рубашка / блуза / футболка + пиджак
- Брюки + рубашка или блуза
- Платье миди
- Классические брюки + жилет
- Юбка миди + джемпер + лодочки
Как одеться маме на 1 сентября - масса идей! (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Школьный гардероб: какие вещи нужны школьнице на каждый день
После 1 сентября начнется новый учебный год - и ребенку понадобятся стильные и в то же время удобные и практичные вещи на каждый день. Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram собрала базовую капсулу, которая подойдет каждой школьнице.
- Минималистичное трикотажное платье
- Низы: брюки и юбки
- Как минимум, две рубашки: с коротким и длинным рукавом
- Первый слой: белая футболка, атласный слив, топ, блузка
- Теплый верх: свитер, джемпер, кардиган
- Обувь: кеды, лоферы, балетки
- Сумка: шопер или кожаный рюкзак
Гардероб девочке в школу требует простой базы (фото: instagram.com/tanya.myname)
Раньше Андре Тан показал, как одеть ребенка в школу в 2021 году.