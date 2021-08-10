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Широкие брюки и белая рубашка: Роузи Хантингтон-Уайтли показала ультрамодный деловой образ

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Вторник 10 августа 2021 22:01
Широкие брюки и белая рубашка: Роузи Хантингтон-Уайтли показала ультрамодный деловой образ Знаменитая модель показала, как одеваться в офис (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Известная модель и фешн-икона Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала, как нарядиться в офис, чтобы было стильно и в то же время по-деловому.

В своем Instagram она показала, как можно обыграть классическое сочетание: белый верх, черный низ, сделав его более расслабленным. То что надо для деловых встреч!

Роузи для этой цели выбрала широкие черные брюки, которые этим летом на пике популярности. К ним она подобрала белую рубашку свободного кроя с крупными накладными карманами. Рукава она закатала, а саму блузу решила носить на выпуск. Получилось очень стильно.

Широкие брюки и белая рубашка: Роузи Хантингтон-Уайтли показала ультрамодный деловой образСтильно и по-деловому (фото: instagram.com/rosiehw)

На ноги она обула белые шлепанцы, а в руки взяла небольшую белую сумочку, напоминающую косметичку. Из аксессуаров жена Джейсона Стетхэма подобрала колье: нечто среднее между по-прежнему модным чокером в виде цепи и широкой золотой цепочкой, знакомой нам с 90-х.

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Макияж она также постаралась продумать до мелочей. На кожу она
нанесла тотальную основу с подсвечивающим эффектом, чуть темнее натурального оттенка кожи. Румяна добавили образу свежести, а темная губная помада - чувственности. Брови Роузи подчеркнула с помощью темного карандаша, а глаза не выделяла, лишь слегка прокрасив верхний ряд.

Волосы супермодель уложила на прямой пробор, предварительно вытянув утюжком. Получилось просто и стильно, вдохновляемся!

Напомним, раньше Роузи продемонстрировала три самых стильных образа сезона.

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Роузи Хантингтон-Уайтли
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