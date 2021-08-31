Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня
Один з найбільш нагальних питань всіх школярок і, тим більше, їх мам в серпні: в чому піти на 1 вересня в школу? Навіть в шкільній формі можна і навіть потрібно виглядати на всі 100 відсотків!
РБК-Україна зібрав ідеї нарядів до свята знань і луків на кожен навчальний день для школярок. Стилісти в своїх блогах в Instagram розповіли і показали, які елементи гардероба просто необхідні для шкільного гардеробу.
Худі та спортивні штани - на кожен день, а на свято потрібне щось особливе (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Як одягнутися дівчинці на 1 вересня
Стиліст Катя Полякова у своєму Instagram показала на контрасті невдалі і застарілі образи - і запропонувала замість них сучасні актуальні заміни.
На її думку, щоб одягнутися на 1 вересня (або одягатися в навчальний заклад потім) стильно і доречно, важливо не впадати в дві крайності:
- суперакуратна дівчинка, яка застібається на всі гудзики, у неї все по фігурі, все мега-мега... нудно.
- "тітка" з офісу, яка носить короткі спідниці і каблуки на шпильках неймовірного розміру.
Вона запропонувала ідеї образів для старшокласниць і студенток, які стануть в нагоді не тільки до 1 вересня, а й до всього майбутнього навчального року.⠀
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В образі повинно бути повітря.
Правильно вибирайте жакет.
Образ не повинен бути нудним.
Відмовтеся від коротких приталених суконь.
Слідкуйте за правильним перепадом обсягів.
Вбрання до 1 вересня: стильно і зовсім не нудно! (фото: instagram.com/stylist.kate/)
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Як не варто одягатися на 1 вересня
А ось у що не варто одягатися на свято, так це в повсякденний одяг. Тож ніяких недбалих худі, кед, джинсів і пучка на голові, радять стилісти.
Головне правило вбрання для торжества: воно має бути стильним, елегантним, легким, не дуже вичурним, помітний макіяж і вечірня сукня буде абсолютно не до місця, нагадує в своєму Instagram стиліст Самаль Сан.
Вона зібрала вісім безпрограшних формул нарядів для мам до свята.
Як одягнутися мамі на 1 вересня
- Спідниця міді + топ + човники
- Денім + класика + лофери або балетки
Широкі штани і біла сорочка: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала ультрамодний діловий образ
- Брючний костюм + човники + сумка середнього розміру
- Комбінезон
- Бермуди + сорочка / блуза / футболка + піджак
- Штани + сорочка або блуза
- Сукня міді
- Класичні брюки + жилет
- Спідниця міді + джемпер + човники
Як одягнутися мамі на 1 вересня - маса ідей! (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Шкільний гардероб: які речі потрібні школярці на кожен день
Після 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік - і дитині знадобляться стильні і в той же час зручні і практичні речі на кожен день. Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram зібрала базову капсулу, яка підійде кожній школярці.
- Мінімалістичне трикотажне плаття
- Низи: штани та спідниці
- Як мінімум, дві сорочки: з коротким і довгим рукавом
- Перший шар: біла футболка, атласний слив, топ, блузка
- Теплий верх: светр, джемпер, кардиган
- Взуття: кеди, лофери, балетки
- Сумка: шопер або шкіряний рюкзак
Гардероб дівчинці в школу вимагає простої бази (фото: instagram.com/tanya.myname)
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