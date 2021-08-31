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Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

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Вівторок 31 серпня 2021 17:01
Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня Ідеї для мам і дочок (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Автор: Тетяна Турчанікова

Один з найбільш нагальних питань всіх школярок і, тим більше, їх мам в серпні: в чому піти на 1 вересня в школу? Навіть в шкільній формі можна і навіть потрібно виглядати на всі 100 відсотків!

РБК-Україна зібрав ідеї нарядів до свята знань і луків на кожен навчальний день для школярок. Стилісти в своїх блогах в Instagram розповіли і показали, які елементи гардероба просто необхідні для шкільного гардеробу.

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересняХуді та спортивні штани - на кожен день, а на свято потрібне щось особливе (фото: instagram.com/mathildegoehler)

Як одягнутися дівчинці на 1 вересня

Стиліст Катя Полякова у своєму Instagram показала на контрасті невдалі і застарілі образи - і запропонувала замість них сучасні актуальні заміни.

На її думку, щоб одягнутися на 1 вересня (або одягатися в навчальний заклад потім) стильно і доречно, важливо не впадати в дві крайності:

  • суперакуратна дівчинка, яка застібається на всі гудзики, у неї все по фігурі, все мега-мега... нудно.
  • "тітка" з офісу, яка носить короткі спідниці і каблуки на шпильках неймовірного розміру.

Вона запропонувала ідеї образів для старшокласниць і студенток, які стануть в нагоді не тільки до 1 вересня, а й до всього майбутнього навчального року.⠀

На перший дзвінок: стиліст показала топ-8 кращих зачісок для школярок

В образі повинно бути повітря.

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

Правильно вибирайте жакет.

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

Образ не повинен бути нудним.

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

Відмовтеся від коротких приталених суконь.

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

Слідкуйте за правильним перепадом обсягів.

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

Вбрання до 1 вересня: стильно і зовсім не нудно! (фото: instagram.com/stylist.kate/)

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Як не варто одягатися на 1 вересня

А ось у що не варто одягатися на свято, так це в повсякденний одяг. Тож ніяких недбалих худі, кед, джинсів і пучка на голові, радять стилісти.

Головне правило вбрання для торжества: воно має бути стильним, елегантним, легким, не дуже вичурним, помітний макіяж і вечірня сукня буде абсолютно не до місця, нагадує в своєму Instagram стиліст Самаль Сан.

Вона зібрала вісім безпрограшних формул нарядів для мам до свята.

Як одягнутися мамі на 1 вересня

  • Спідниця міді + топ + човники

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Денім + класика + лофери або балетки

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Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Брючний костюм + човники + сумка середнього розміру

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Комбінезон

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Бермуди + сорочка / блуза / футболка + піджак

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Штани + сорочка або блуза

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Сукня міді

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Класичні брюки + жилет

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Спідниця міді + джемпер + човники

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересняЯк одягнутися мамі на 1 вересня - маса ідей! (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Шкільний гардероб: які речі потрібні школярці на кожен день

Після 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік - і дитині знадобляться стильні і в той же час зручні і практичні речі на кожен день. Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram зібрала базову капсулу, яка підійде кожній школярці.

  • Мінімалістичне трикотажне плаття

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Низи: штани та спідниці

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Як мінімум, дві сорочки: з коротким і довгим рукавом

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Перший шар: біла футболка, атласний слив, топ, блузка

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Теплий верх: светр, джемпер, кардиган

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Взуття: кеди, лофери, балетки

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня

  • Сумка: шопер або шкіряний рюкзак

Гардероб до школи: стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересняГардероб дівчинці в школу вимагає простої бази (фото: instagram.com/tanya.myname)

Раніше Андре Тан показав, як одягнути дитину в школу в 2021 році.

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