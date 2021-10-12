Гармоничные сочетания: стилист показала, как носить коричневый этой осенью

Коричневый - самый осенний цвет. Вокруг золотая листва и голубое небо. А лучшая компания для этих природных оттенков - коричневый во всем его многообразии. Природа сама подсказывает нам прекрасные и максимально гармоничные сочетания.

Все еще думаете, что вам не идет коричневый? И активно избегаете его в повседневной жизни? Просто вам еще не попался тот самый оттенок, который покорит ваше сердце и украдет его до весны, пообещала в своем Instagram стилист Зоя Панина.

Коричневый может быть разной температуры, насыщенности, яркости и приглушенности. Однажды мы будем идти по осенним улицам и встретим его … Тот самый коричневый, который идеально впишется в палитру нашего гардероба. Избегайте этих ошибок: стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой Вдохновляющая осенняя подборка стильных образов: как сочетать коричневый Коричневый и голубой Коричневый и молочный Коричневый и черный Синий и коричневый Коричневый и зеленый Коричневый и красный, алый Как сочетать коричневый этой осенью (фото: instagram.com/ya_zoya_)