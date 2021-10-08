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Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком

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Пятница 08 октября 2021 18:01
Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком Как носить пуховик этой осенью (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осенью и зимой по-прежнему хочется выглядеть стильно и актуально, но погода диктует свои условия: в холода и морозы - не до юбки.

Но не спешите отказываться от соблазнительных луков, стилист Ольга Стильно-доступно рассказала в своем Instagram, как сочетать юбку с пуховиком - так точно будет тепло в любом наряде.

Как носить юбку с пуховиком в 2021: простые правила

  • Пуховик до середины бедра не сочетается с юбкой-карандаш по колено, лучше смотрится юбка длиной миди.

Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком

  • Короткие пуховики сочета.тся со всеми видами юбок. Образ не должен быть "в облипку".

Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком

  • Сочетание средней длины пуховика и юбки мини - не всегда удачно. Они не должны совпадать по длине, иначе будет впечатление, что вы забыли надеть юбку.

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Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком

  • При выборе пуховика средней длины лучше отдавать предпочтение юбкам приближенных оттенков.

Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком

  • Отличный микс фактур и стилей - актуальный пуховик и летящая юбка, юбка плиссе.

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Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком

Облегающий пуховик и трикотажная юбка смотрятся неудачно.

Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховикомКак сочетать пуховик и юбку в 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист показала неожиданный тренд зимы-2021, кроме искусственного меха.

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