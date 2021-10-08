Актуальные формулы: стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком
Как носить пуховик этой осенью (фото: instagram.com/hoskelsa)
Осенью и зимой по-прежнему хочется выглядеть стильно и актуально, но погода диктует свои условия: в холода и морозы - не до юбки.
Но не спешите отказываться от соблазнительных луков, стилист Ольга Стильно-доступно рассказала в своем Instagram, как сочетать юбку с пуховиком - так точно будет тепло в любом наряде.
Как носить юбку с пуховиком в 2021: простые правила
- Пуховик до середины бедра не сочетается с юбкой-карандаш по колено, лучше смотрится юбка длиной миди.
- Короткие пуховики сочета.тся со всеми видами юбок. Образ не должен быть "в облипку".
- Сочетание средней длины пуховика и юбки мини - не всегда удачно. Они не должны совпадать по длине, иначе будет впечатление, что вы забыли надеть юбку.
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- При выборе пуховика средней длины лучше отдавать предпочтение юбкам приближенных оттенков.
- Отличный микс фактур и стилей - актуальный пуховик и летящая юбка, юбка плиссе.
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Облегающий пуховик и трикотажная юбка смотрятся неудачно.
Как сочетать пуховик и юбку в 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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