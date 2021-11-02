Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

Обувные тренды на зиму 2021-2022 такие разнообразные, что сложно выбрать самые главные из них. Одно можно сказать совершенно точно: если вы обзавелись сапогами, особенно - ботфортами, то вы уже в тренде!
Стилист Соня Горчакова в своем Instagram попыталась собрать модели сапогов на зиму, которые мировые дизайнеры особенно выделили в своих коллекциях. Так что перед покупкой своей пары стоит свериться со шпаргалкой от стилиста.
Не смогла уместить все обувные тенденции в один материал, так что расскажу о главном тренде 21/22 - сапоги. В этом сезоне все просто обязаны ходить в сапогах. К счастью, выбор моделей очень большой.⠀
Ботфорты на любой вкус и цвет.
Какие сапоги выбрать на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала, как выглядеть стильно даже в пуховике.