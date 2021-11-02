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Головні тренди: стиліст показала, які чоботи вибрати на зиму 2021-2022

Автор: Тетяна Турчанікова

Взуттєві тренди на зиму 2021-2022 такі різноманітні, що складно вибрати найголовніші з них. Одне можна сказати абсолютно точно: якщо ви обзавелися чобітьми, особливо - ботфортами, то ви вже в тренді!

Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram спробувала зібрати моделі чобіт на зиму, які світові дизайнери особливо виділили в своїх колекціях. Тож перед покупкою своєї власної пари варто звіритися зі шпаргалкою від стиліста.

Не змогла вмістити всі Ввзуттєві тенденції в один матеріал, тож розповім про головний тренд 21/22 - чоботи. У цьому сезоні всі просто зобов'язані ходити в чоботях. На щастя, вибір моделей дуже великий.⠀

Жокейські чоботи - мастхев на зиму (фото: pexels.com)

Які чоботи вибрати на зиму 2021-22

  • Чоботи в стилі 70-х. Носити такі варто зі спідницями, сукнями і бермудами.

  • Жокейські чоботи. Довгограюча база, яка вам стане в нагоді ще не один сезон.

  • Жокейські чоботи на тракторній підошві - якщо душа бажає гарячого тренду.

  • Ботфорти на плоскій підошві. Вибирайте як облягаючі ногу, так і з широкою халявою.

  • Ботфорти на підборах, як на тонкому, так і на стійкому.

Ботфорти на будь-який смак і колір.

  • Гумові чоботи на брутальній підошві.

  • Чоботи, прилеглі по нозі, по можливості, відмовтеся від тих, що завалялися на дальній полиці, форма каблука і носка напевно змінилися.

  • Чоботи з широкою халявою і каблуком кіттен-хіллс.

Які чоботи вибрати на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала, як виглядати стильно навіть в пуховику.

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