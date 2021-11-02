Головні тренди: стиліст показала, які чоботи вибрати на зиму 2021-2022

Взуттєві тренди на зиму 2021-2022 такі різноманітні, що складно вибрати найголовніші з них. Одне можна сказати абсолютно точно: якщо ви обзавелися чобітьми, особливо - ботфортами, то ви вже в тренді!
Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram спробувала зібрати моделі чобіт на зиму, які світові дизайнери особливо виділили в своїх колекціях. Тож перед покупкою своєї власної пари варто звіритися зі шпаргалкою від стиліста.
Не змогла вмістити всі Ввзуттєві тенденції в один матеріал, тож розповім про головний тренд 21/22 - чоботи. У цьому сезоні всі просто зобов'язані ходити в чоботях. На щастя, вибір моделей дуже великий.⠀
Ботфорти на будь-який смак і колір.
Які чоботи вибрати на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст показала, як виглядати стильно навіть в пуховику.