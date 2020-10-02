С глаз долой: Андре Тан рассказал, что не стоит носить этой осенью
Успешный дизайнер назвал антитренды этого сезона, от которых лучше избавиться
Известный украинский дизайнер Андре Тан не только создает стильную и эффектную одежду, но и с удовольствием делится модными советами на все случаи жизни, которые помогут всегда быть на высоте и выглядеть актуально.
Так, на своей странице в Instagram модельер назвал основные антитренды осени 2020 и рассказал, какие вещи не стоит носить в этом сезоне и лучше убрать подальше.
Также эксперт нагладно показал, чем лучше заменить устаревшие модели одежды.
Платья с баской
Баска всегда придавала фигуре аппетитную форму. Но сейчас актуальны платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры.
Обтягивающее худи
Выбирайте удлиненное худи с капюшоном, объемного силуэта. Эта вещь поможет собрать огромную кучу многослойных образов.
Юбка-плиссе
Выбираем длину миди и плотную ткань. Обратите внимание на модель с широкой черной резинкой на поясе — она сыграет с вами злую шутку.
Сапоги-"луноходы"
На самом деле, это моя любимая обувь на горнолыжном курорте. Но включать их в городские образы — дикость. Купите себе обувь со шнуровкой. Такая пара будет просто незаменимой.
Тонкие ремни
Подчеркивать талию узкими поясами-веревками больше не актуально. Купите широкий ремень или соедините в одном образе несколько тонких. Экспериментируйте!
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
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