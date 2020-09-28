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Как правильно выбирать нижнее белье: полезные советы от стилиста

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 13:46
Как правильно выбирать нижнее белье: полезные советы от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке белья

Правильно подобранное качественное нижнее белье – залог комфорта и уверенности в себе для любой женщины. Многие задумываются про специальные конструкции бюстгальтеров, когда покупают фееричное платье с глубоким декольте или вырезом на спине.

Но стилист Вика Барва советует вдумчиво подбирать его и в повседневной жизни. На своей странице в Instagram она поделилась полезными советами и нюансами, которые помогут вам правильно выбрать белье и сочетать его с одеждой.

Самым базовым вариантом нижнего белья считаю гладкие и бесшовные варианты бежевого и черного цвета. Да, да не белый, а именно бежевый в цвет вашей кожи. Именно такой вариант будет максимально незаметен под белыми и прозрачными вариантами верхов. По себе могу сказать, что 95 % времени ношу именно такой.

Как правильно выбирать нижнее белье: полезные советы от стилиста

Все остальные варианты (кружево, замысловатые формы, сочетание разных фактур, деталировка в виде бантиков и т.д) носим под одеждой, которая скрывает их за массивом или плотностью ткани.

Призываю вас отказаться от силиконовых бретелей в пользу бюстгальтеров со съемными бретелями, специальной конструкции бандо или выбирать бретельки в цвет топа, чтоб создавалось ощущение двойной бретельки на одежде.

Как правильно выбирать нижнее белье: полезные советы от стилиста

Варианты без бретелей выбирайте с уплотнителем из силикона на поясе бюстгальтера – он обеспечивает дополнительную защиту от сползания и надежную фиксацию его на теле.

Для глубоких декольте выбирайте бюстгальтеры с глубоким вырезом.

Как правильно выбирать нижнее белье: полезные советы от стилиста

Для одежды с глубоким вырезом на спине существуют дополнительный удлинители для спинки.

Как правильно выбирать нижнее белье: полезные советы от стилиста

Всевозможные клеящиеся конструкции бюстгальтеров, которые могут полностью или частично приклеиваться хороши только для небольшой груди, так как не имеют эффекта поддержки груди. В моем гардеробе прижились только наклейки на соски, которые могут быть выполнены полностью из силикона или иметь хлопковый верхний слой.

Как правильно выбирать нижнее белье: полезные советы от стилиста

Также магазины предлагают аксессуары для бретелей, которые помогают спрятать их под одеждой.

Как правильно выбирать нижнее белье: полезные советы от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Напомним, что ранее дизайнер Андре Тан научил носить трендовые оттенки осени 2020.

Кстати, стилист Ксения Господинова дала советы, с чем комбинировать хит осени - кардиган.

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