Секреты удачного шопинга и топ-5 стильных советов на каждый день: личный опыт стилиста
Стилист рассказала, как правильно организовать шопинг
Любой привычный лук при грамотном подходе можно сделать интереснее, если знать приемы и хитрости, которые помогут скрыть недостатки фигуры и придать образу актуальности. Кроме того, стоит помнить о правилах шопинга, которые помогут обзавестись обновками и сократить время походов по магазинам . Об этом на странице в Instagram рассказала стилист Ксения Господинова.
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Она поделилась действенными подсказками, как сделать луки лучше:
- Даже если ваша фигура далека от 90-60-90 подчеркивайте талию. Пояс визуально сделает ее уже.
- Миксуйте стили: образ будет выглядеть интересно, если в нем использовать вещи разного стилевого направления. Например, романтичное платье и грубые ботинки.
- Обувь с острым мысом. Визуально удлиняет ноги и вытягивает фигуру.
- Правильное хранение: трикотажные вещи лучше хранить на полках, а верхнюю одежду и пиджаки на плечиках в застегнутом виде.
- Миксуйте ткани: лук будет выглядеть стильно если сочетать контрастные ткани: шелк + шерсть, кожа + атлас (шелк).
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Также эксперт поделилась личными правилами плодотворного и грамотного шопинга. Топ-5 советов для удачной "охоты" за новинками:
- Перед шопингом обязательно пересмотреть свой гардероб.
- Составить шопинг-лист и не совершать спонтанных покупок.
- Сохранить себе в телефон фото вещей, которые вы хотите. Желательно, чтоб вы заранее продумали цвет и фасон, который вам нужен.
- Совершать покупку той или иной вещи, только если она будет сочетаться минимум с тремя другими вещами из гардероба.
- Ездить по магазинам лучше утром в будний день.
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