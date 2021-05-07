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З очей геть: стиліст розповіла, які окуляри більше не в тренді

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 13:32
З очей геть: стиліст розповіла, які окуляри більше не в тренді Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Марина Настевич

Мода нашого часу прекрасна тим, що дозволяє знаходити стильні рішення навіть в найнеобхідніших і звичних предметах. Взяти хоча б окуляри. Спочатку їх носили тільки ті, хто має нюанси із зором, потім як захист очей від сонця, а сьогодні це ще й модний аксесуар. Стиліст Ольга Чистова розповіла, які моделі не варто включати в свою колекцію, а з якими потрібно бути обережніше

Головні антитренди серед окулярів в 2021 році модний експерт перерахувала на своїй сторінці в Instagram.

Окуляри антитренди 2021:

В першу чергу, виключаємо окуляри, де є "анти-деталі": принт на оправі або на дужках (особливо квітковий); нагромадження металевих елементів і декору у вигляді страз і перлів; вензелі і круглі бляшки на дужках.

Рогові оправи, що не відповідають кольору лінз, стекол - теж ні.

З очей геть: стиліст розповіла, які окуляри більше не в тренді

Окуляри з фігурними оправами можуть бути мікро-трендом на один сезон і виглядати актуально у відповідному стилі. Але варіант це не особливо надійний, тому якщо ви не колекціонер окулярів, то краще вибрати щось більш універсальне.

З очей геть: стиліст розповіла, які окуляри більше не в тренді

Футуристичні оправи також потрапляють в мікро-тренди і дуже чутливі до моди, тому краще не ризикувати.

Окуляри з кольоровими стеклами (особливо дзеркальними) в чорній оправі, час від часу з'являються і зникають на подіумах, але саме така інтерпретація залишилася в минулому.

З очей геть: стиліст розповіла, які окуляри більше не в тренді
Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Окуляри давно вже щільно увійшли в стильний побут, а деякі дівчата навіть тяжіють до них не менше, ніж до взуття або сумок, і збирають цілі колекції. Але тих, хто все ще не знає, як правильно поводитися з цим аксесуаром, теж достатньо.

Раніше стиліст назвала топ-5 речей для будь-якого віку, які підійдуть всім.

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