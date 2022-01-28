Глаз не оторвать: визажисты открыли секрет самого трендового макияжа 2022 (фото)

Затем визажисты стали использовать все больше цвета для своего макияжа: зеленые и белые стрелки для глаз, фиолетово-пурпурные губы… Стало ясно: тренд на разноцветные окрашивания так просто не остановить!

Этот тренд начался еще пару лет назад: сначала по городу стали мелькать яркие розовые челки и зеленые прядки в волосах. Потом знаменитости стали повально перекрашиваться в самые немыслимые оттенки, от синего и фиолетового до всех цветов радуги – и это в пределах одной прически.

И вот: новый виток – разноцветные ресницы! Стилисты и визажисты уверяют: это не просто фетиш или способ выделиться из толпы. Необычный бьюти-лайфхак имеет вполне практичную и земную миссию: применение цветных ресниц позволяет подчеркнуть природную красоту своих глаз. Чем ярче, тем лучше, уверены в vogue.com.

Чем ярче, тем лучше! (фото: instagram.com/beautybybb_)

"Разноцветные ресницы – в тренде, – рассказала визажист Бьянка Мандерсон, посоветовав разнообразить коллекцию накладных ресниц (или запастись ими, если вы все еще не фанат): от черных до более привлекательных оттенков, например, ярко-розового и морозно-белого.

"Они помогают выразить креативность и индивидуальность и являются секретом того, как сделать глаза яркими, чего не могут сделать натуральные черные ресницы".

Если вы хотите подчеркнуть зеленые глаза, Мандерсон советует выбирать пурпурный и розовый. Карим такие цвета тоже идут, они сделают их ярче и глубже.

Розовый цвет ресниц (фото: instagram.com/beautybybb_)

Для большей драматичности Мэндерсон любит сочетать цветную подводку для глаз с цветными линзами – для полного монохроматического образа.

"Попробуйте и поблагодарите меня позже", – говорит Бьянка.

Если образ в духе "розовый гламур" – слишком уж смело по вашему мнению, то просто добавьте немного цвета в вашу повседневную бьюти-рутину.

"Моя самая популярная услуга на сегодняшний день – это добавление яркого цвета во внешний угол набора наращенных ресниц", – говорит визажист Кимберли Бойд.

"Я называю это "вспышкой". Когда клиент приходит каждые две-три недели на коррекцию ресниц, мы добавляем новый цвет – это так освежает!".

Бойд также любит накладывать разные цвета друг на друга, создавая эффект омбре.

Вспышка (фото: instagram.com/nightshadeparlour)

Если к профессионально наращенным ресницам вы пока не готовы, аналогичного эффекта можно добиться при помощи своей любимой пары накладных ресниц, консилера и той палитры теней, которую вы, вероятно, хранили с прошлого лета.

"Возьмите свои любимые ресницы и насыщенную жидкую подводку для глаз и просто нанесите на ресницы, чтобы получить очень тонкий оттенок цвета", – говорит Мандерсон.

"Если вам нужен более яркий результат, замените подводку цветной тушью или помадой. Вы также можете добиться такого же эффекта, используя белый или светлый консилер, чтобы покрыть ресницы, а затем нанести несколько слоев теней для век того цвета, который вам по душе сегодня".

Розовый подчеркнет голубые глаза (фото: instagram.com/nightshadeparlour)

Но оба артиста согласны с тем, что для вау-эффекта все-таки понадобится небольшая помощь.

"Накладные ресницы придают гораздо более изысканный вид, чем тушь, а также обеспечивают гораздо больший объем и длину", – говорит Бойд.

Они также дольше держатся и избавляют от комочков, которые могут возникнуть при слишком большом количестве слоев туши или теней, добавляет Мандерсон.