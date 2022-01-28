Очей не відірвати: візажисти відкрили секрет найтрендовішого макіяжу 2022 (фото)

Потім візажисти стали використовувати все більше кольору для свого макіяжу: зелені і білі стрілки для очей, фіолетово-пурпурні губи... Стало ясно: тренд на різнокольорові фарбування так просто не зупинити!

Цей тренд почався ще пару років тому: спочатку по місту стали миготіти яскраві рожеві чубчики та зелені прядки в волоссі. Потім знаменитості стали повально перефарбовуватися в найнепередбачуваніші відтінки, від синього і фіолетового до всіх кольорів веселки - і це в межах однієї зачіски.

І ось: новий виток - різнокольорові вії! Стилісти і візажисти запевняють: це не просто фетиш або спосіб виділитися з натовпу. Незвичайний б'юті-лайфхак має цілком практичну і земну місію: застосування кольорових вій дозволяє підкреслити природну красу своїх очей. Чим яскравіше, тим краще, впевнені в vogue.com.

Як вам ефект? (фото: instagram.com/beautybybb_)

"Різнокольорові вії - в тренді, - розповіла візажист Бьянка Мандерсон, порадивши урізноманітнити колекцію накладних вій (або запастися ними, якщо ви все ще не фанат): від чорних до більш привабливих відтінків, наприклад, яскраво-рожевого і морозно-білого.

"Вони допомагають виразити творчість та індивідуальність і є секретом того, як зробити очі яскравими, чого не можуть зробити натуральні чорні вії".

Так, наприклад, якщо ви хочете підкреслити зелені очі, Мандерсон радить вибирати пурпурний і рожевий. Карі очі такі кольори теж зроблять яскравішими та глибшими.

Рожевий, чому ні? (фото: instagram.com/beautybybb_)

Для більшої драматичності Мендерсон любить поєднувати кольорову підводку для очей з кольоровими лінзами - для повного монохроматичного образу.

"Спробуйте і подякуйте мені пізніше", - каже Бьянка.

Якщо образ в дусі "рожевий гламур" - надто вже сміливо на вашу думку, то просто додайте трохи кольору в вашу повсякденну б'юті-рутину.

"Моя найпопулярніша послуга на сьогоднішній день - це додавання яскравого кольору в зовнішній кут набору нарощених вій", - говорить візажист Кімберлі Бойд.



Спалах (фото: instagram.com/nightshadeparlour)

Бойд також любить накладати різні кольори один на одного, створюючи ефект омбре.

Якщо до професійно нарощених вій ви поки що не готові, аналогічного ефекту можна досягти за допомогою своєї улюбленої пари накладних вій, консилера та тієї палітри тіней, яку ви, ймовірно, зберігали з минулого літа.

"Візьміть свої улюблені вії і насичену рідку підводку для очей і просто нанесіть на вії, щоб отримати дуже тонкий відтінок кольору", - говорить Мандерсон.

"Якщо вам потрібен яскравіший результат, замініть підведення кольоровою тушшю або помадою. Ви також можете досягти такого ж ефекту, використовуючи білий або світлий консилер, щоб покрити вії, а потім нанести кілька шарів тіней для повік того кольору, який вам до душі сьогодні".

Рожевий підкреслить блакитні очі (фото: instagram.com/nightshadeparlour)

Але обидва артисти погоджуються з тим, що для вау-ефекту все-таки знадобиться невелика допомога.

"Накладні вії надають набагато вишуканішого вигляду, ніж туш, а також забезпечують набагато більший обсяг і довжину", – говорить Бойд.

Вони також довше тримаються і позбавляють грудочок, які можуть виникнути при надто великій кількості шарів туші або тіней, додає Мандерсон.