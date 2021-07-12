ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Голая грудь и золотые бронхи: новый образ Беллы Хадид называют самым красивым в истории Каннского кинофестиваля

Новина українською →
Канны, Понедельник 12 июля 2021 19:34
Голая грудь и золотые бронхи: новый образ Беллы Хадид называют самым красивым в истории Каннского кинофестиваля Белла Хадид (фото: instagram.com/schiaparelli)
Автор: RBC.UA

Белла Хадид вновь приковала к себе внимание мировой прессы своим появлением на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2021. На премьере фильма "Три этажа" 24-летняя супермодель появилась в необычном и весьма провокационном образе.

Светские и модные порталы уверены: этот лук станет легендарным и войдет в историю фестиваля. Фото облетели всю сеть, а также опубликованы на официальной странице бренда.

Перед объективами папарацци Белла появилась в кутюрном черном платье Schiaparelli. Автором ее наряда стал Даниела Розберри, который возглавил французский модный дом в 2019-м. Интересно, что данный образ уже наделал много шума в сети всего неделю назад - тогда в рамках Недели высокой моды в Париже он был впервые представлен публике. Но это не помешало ему произвести повторный фурор.

Голая грудь и золотые бронхи: новый образ Беллы Хадид называют самым красивым в истории Каннского кинофестиваляГолая грудь и золотые бронхи: новый образ Беллы Хадид называют самым красивым в истории Каннского кинофестиваляГолая грудь и золотые бронхи: новый образ Беллы Хадид называют самым красивым в истории Каннского кинофестиваляБелла Хадид покорила Канны (фото: instagram.com/schiaparelli)

Классическое платье-футляр с длинными рукавами, выполненное из плотной ткани, спереди украшает внушительный вырез-декольте. Обнаженную грудь модели прикрывает фантазийное позолоченное колье на толстой цепи с камнями, по форме напоминающее легкие. Завершают ее лук массивные серьги и кольцо от Chopard.

Волосы популярной модели собрали в высокий пучок, оставив выпущенными концы. В макияже мастера не усердствовали, подчеркнув тонкие черты лица девушки тенями и румянами. Образ большинство фанатов оценили, как "шедевральный" и "гениальный". А специалисты в области моды считают, что он может претендовать на звание самого красивого за всю историю.

Напомним, недавно Белла Хадид рассказала, что ее сердце больше не свободно, и показала бойфренда.

Читайте LITE в Google News
образ стиль мода модель наряд
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств: не рискуйте здоровьем!
Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств: не рискуйте здоровьем!