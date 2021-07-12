Голі груди і золоті бронхи: новий образ Белли Хадід називають найкрасивішим в історії Каннського кінофестивалю

Белла Хадід знову прикувала до себе увагу світової преси своєю появою на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2021 . На прем'єрі фільму "Три поверхи" 24-річна супермодель з'явилася в незвичайному і вельми провокаційному образі.

Світські і модні портали впевнені: цей лук стане легендарним і увійде в історію фестивалю. Фото облетіли всю мережу, а також опубліковані на офіційній сторінці бренду .

Перед об'єктивами папараці Белла з'явилася в кутюрній чорній сукні Schiaparelli. Автором її вбрання став Даніела Розберрі, який очолив французький модний будинок в 2019-му. Цікаво, що даний образ вже наробив багато галасу в мережі всього тиждень тому - тоді в рамках Тижня високої моди в Парижі він був вперше представлений публіці. Але це не завадило йому зробити повторний фурор.

Белла Хадід підкорила Канни (фото: instagram.com/schiaparelli)

Класичне плаття-футляр з довгими рукавами, виконане з щільної тканини, спереду прикрашає значний виріз-декольте. Оголені груди моделі прикриває фантазійне позолочене кольє на товстому ланцюзі з камінням, за формою воно нагадує легені. Завершують її лук масивні сережки і кільце від Chopard.

Волосся популярній моделі зібрали в високий пучок, залишивши випущеними кінці. У макіяжі майстри підкреслили тонкі риси обличчя дівчини тінями і рум'янами. Образ більшість фанатів оцінили, як "шедевральний" і " геніальний". А фахівці в галузі моди вважають, що він може претендувати на звання найкрасивішого за всю історію.