Голая грудь и золотые бронхи: новый образ Беллы Хадид называют самым красивым в истории Каннского кинофестиваля

Перед объективами папарацци Белла появилась в кутюрном черном платье Schiaparelli. Автором ее наряда стал Даниела Розберри, который возглавил французский модный дом в 2019-м. Интересно, что данный образ уже наделал много шума в сети всего неделю назад - тогда в рамках Недели высокой моды в Париже он был впервые представлен публике. Но это не помешало ему произвести повторный фурор.

Белла Хадид покорила Канны (фото: instagram.com/schiaparelli)

Классическое платье-футляр с длинными рукавами, выполненное из плотной ткани, спереди украшает внушительный вырез-декольте. Обнаженную грудь модели прикрывает фантазийное позолоченное колье на толстой цепи с камнями, по форме напоминающее легкие. Завершают ее лук массивные серьги и кольцо от Chopard.

Волосы популярной модели собрали в высокий пучок, оставив выпущенными концы. В макияже мастера не усердствовали, подчеркнув тонкие черты лица девушки тенями и румянами. Образ большинство фанатов оценили, как "шедевральный" и "гениальный". А специалисты в области моды считают, что он может претендовать на звание самого красивого за всю историю.