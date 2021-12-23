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Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 11:38
Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

У многих выбор головного убора вызывает сложности. Давайте рассмотрим варианты на осенне-зимний период. Возможно, кто-то найдет для себя спорные моменты. Поэтому стоит быть открытым ко всему новому, пробовать и примерять.

Именно такой совет дала в Instagram стилист Вика Воронцова и составила гид по головным уборам для холодного времени года.

Берет — классика головных уборов. Для того, чтобы берет выглядел актуально, не натягивайте его полностью на голову (на фотографии показана идеальная посадка), также можно носить его немного набок. Выбор оттенка будет зависеть от верхней одежды и ваших природных цветов.

Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

При выборе вязаной шапки ориентируйтесь на масштабность своих черт лица. Вязаная шапка самый универсальный головной убор, так как можно подобрать для любого типа внешности. Для создания акцента в образе следует рассмотреть яркие оттенки.

Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Капор идеальный вариант, чтобы придать образу немного расслабленности. С ним любой тип верхней одежды становится мягче и легче. Интересное стилистическое решение, особенно для тех кто предпочитает длительные пешие прогулки.

Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Косынка несет в себе ностальгические воспоминания. Можно встретить из шерстяной, кожаной или плащевой ткани. Косынку можно надеть на голову или повязать на шею.

Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Шапка-ушанка - самый теплый и непродуваемый головной убор. Станет стильным акцентом любого комплекта.

Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Еще один интересный головной убор, который пришел к нам из спорта — балаклава. Для создания интересных образов можно сочетать балаклаву с пальто, стеганой курткой, пальто рубашечного кроя. Интересное решение для тех, кто носит шляпу. Попробуйте надеть ее поверх балаклавы.

Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Панама плавно перешла из летнего гардероба в зимний. Она придает образу игривости и легкости. Если вы полюбили носить панаму летом, то смело переносите ее в зимний гардероб.

Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Напомним, что ранее стилист Оксана Денисова озвучила топ-5 трендов женского гардероба, которые не нравятся мужчинам.

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