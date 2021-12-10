Топ-5 модных трендов, которые не нравятся мужчинам
Мужчины, как известно, любят глазами. Им не важно все эти модно/не модно. У них конечно иногда зашкаливает, но на многие вещи смотрят здраво. ⠀
Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова перечислила в Instagram топ-5 трендов женского гардероба, которые не нравятся мужчинам.
Конечно, сейчас это не популярная тема - интересоваться, что там думают мужчины. Но лучше придерживаться золотой середины, а все крайности в ту или иную сторону уже неадекватность.⠀
"Вообще я считаю, что нравиться второй половинке - это норма в здоровом обществе. Ну хочется им бедным, иногда с восхищением окинуть взором любимую женщину. Поэтому я думаю, нет ничего зазорного в том, чтобы порадовать его не только своим бесконечно богатым внутренним миром, но и внешним видом", - отметила модный эксперт.
Что же обычно не по вкусу мужчинам?
1. Кюлоты
2. Момс и бойфренды
3. Оверсайз
4. Тяжелые кроссовки
5. С мужского плеча
Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)
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