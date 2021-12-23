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Голова в теплі: стиліст навчила вибирати ідеальний зимовий головний убір

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Четвер 23 грудня 2021 11:38
Голова в теплі: стиліст навчила вибирати ідеальний зимовий головний убір Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

У багатьох вибір головного убору викликає складності. Давайте розглянемо варіанти на осінньо-зимовий період. Можливо, хтось знайде для себе спірні моменти. Тому варто бути відкритим до всього нового, пробувати і приміряти.

Саме таку пораду дала в Instagram стиліст Віка Воронцова і склала гід по головних уборах для холодної пори року.

Берет - класика головних уборів. Для того, щоб берет виглядав актуально, не натягуйте його повністю на голову (на фотографії показана ідеальна посадка), також можна носити його трохи набік. Вибір відтінку буде залежати від верхнього одягу і ваших природних кольорів.

Голова в теплі: стиліст навчила вибирати ідеальний зимовий головний убір
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

При виборі в'язаної шапки орієнтуйтеся на масштабність своїх рис обличчя. В'язана шапка найуніверсальніший головний убір, так як можна підібрати для будь-якого типу зовнішності. Для створення акценту в образі слід розглянути яскраві відтінки.

Голова в теплі: стиліст навчила вибирати ідеальний зимовий головний убір

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Капор ідеальний варіант, щоб надати образу трохи розслабленості. З ним будь-який тип верхнього одягу стає м'якше і легше. Цікаве стилістичне рішення, особливо для тих хто віддає перевагу тривалим пішим прогулянкам.

Голова в теплі: стиліст навчила вибирати ідеальний зимовий головний убір

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Косинка несе в собі ностальгічні спогади. Можна зустріти з вовняної, шкіряної або плащової тканини. Косинку можна одягти на голову або пов'язати на шию.

Голова в теплі: стиліст навчила вибирати ідеальний зимовий головний убір
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Шапка-вушанка - найтепліший і непродуваємий головний убір. Стане стильним акцентом будь-якого комплекту.

Голова в теплі: стиліст навчила вибирати ідеальний зимовий головний убір
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Ще один цікавий головний убір, який прийшов до нас зі спорту — балаклава. Для створення цікавих образів можна поєднувати балаклаву з пальто, стьобаною курткою, пальто сорочкового крою. Цікаве рішення для тих, хто носить капелюх. Спробуйте надіти його поверх балаклави.

Голова в теплі: стиліст навчила вибирати ідеальний зимовий головний убір

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Панама плавно перейшла з літнього гардеробу в зимовий. Вона додає образу грайливості і легкості. Якщо ви полюбили носити панаму влітку, то сміливо переносьте її в зимовий гардероб.

Голова в теплі: стиліст навчила вибирати ідеальний зимовий головний убір

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Нагадаємо, що раніше стиліст Оксана Денисова озвучила топ-5 трендів жіночого гардеробу, які не подобаються чоловікам.

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