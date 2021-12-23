Голова в тепле: стилист научила выбирать идеальный зимний головной убор

Берет — классика головных уборов. Для того, чтобы берет выглядел актуально, не натягивайте его полностью на голову (на фотографии показана идеальная посадка), также можно носить его немного набок. Выбор оттенка будет зависеть от верхней одежды и ваших природных цветов.



⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

При выборе вязаной шапки ориентируйтесь на масштабность своих черт лица. Вязаная шапка самый универсальный головной убор, так как можно подобрать для любого типа внешности. Для создания акцента в образе следует рассмотреть яркие оттенки.



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⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Капор идеальный вариант, чтобы придать образу немного расслабленности. С ним любой тип верхней одежды становится мягче и легче. Интересное стилистическое решение, особенно для тех кто предпочитает длительные пешие прогулки.



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⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Косынка несет в себе ностальгические воспоминания. Можно встретить из шерстяной, кожаной или плащевой ткани. Косынку можно надеть на голову или повязать на шею.



⠀⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Шапка-ушанка - самый теплый и непродуваемый головной убор. Станет стильным акцентом любого комплекта.



⠀⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Еще один интересный головной убор, который пришел к нам из спорта — балаклава. Для создания интересных образов можно сочетать балаклаву с пальто, стеганой курткой, пальто рубашечного кроя. Интересное решение для тех, кто носит шляпу. Попробуйте надеть ее поверх балаклавы.



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⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Панама плавно перешла из летнего гардероба в зимний. Она придает образу игривости и легкости. Если вы полюбили носить панаму летом, то смело переносите ее в зимний гардероб.

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)