Головные уборы: стилист назвала главные тренды лета 2021

"Держи голову в холоде, а ноги в тепле". Конечно, полководец Суворов имел в виду здравомыслие и ясный рассудок, но защитить наши ясные головы от перегрева летом - задача тоже немаловажная. А как сделать это со вкусом?

Стилист Ольга Чистова назвала самые трендовые головные уборы этого летнего сезона на своей странице в Instagram .

БЕЙСБОЛКА.

Выбираем нейтральные расцветки, минималистичные детали и неконтрастные принты. Бейсболка не только для загородной поездки: создавайте с ней повседневные городские образы в стиле кэжуал или спорт-шик.



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ПАНАМА – трендовая вещь № 1 вот уже несколько сезонов. На лето выбирайте плотную тканевую, чтобы хорошо держала форму. Панама в разных расцветках может также выступать в качестве интересного акцента.





КОЗЫРЬКИ – смелое решение для тех, кто хочет выделиться своим ярким и неординарным образом. Попробуйте сочетать с женственными платьями, получится довольно бодренько.





КАНОТЬЕ – шляпа с плоской тульей и прямыми жесткими полями. Такие модели хорошо сочетаются с романтическим стилем, с легкими летящими платьями.



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Шляпа ФЕДОРА подходит под разные образы. Классно смотрится, как с женственными платьями, так и с шортами или брюками.



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ПЛАТКИ. Позвольте разгуляться фантазии! Завязывайте в форме ободка или чалмы, или же просто повяжите как косынку на голову. Платок подойдет к любым летним образам: как с шортами или брюками, так и с женственными платьями.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)