Головні убори: стиліст назвала головні тренди літа 2021
"Тримай голову в холоді, а ноги в теплі". Звичайно, полководець Суворов мав на увазі розсудливість і ясний розум, але захистити наші ясні голови від перегріву влітку - завдання теж важливе. А як зробити це зі смаком?
Стиліст Ольга Чистова назвала найбільш трендові головні убори цього літнього сезону на своїй сторінці в Instagram.
БЕЙСБОЛКА.
Вибираємо нейтральні забарвлення, мінімалістичні деталі і неконтрастні принти. Бейсболка не тільки для заміської поїздки: створюйте з нею повсякденні міські образи в стилі кежуал або спорт-шик.
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ПАНАМА - трендова річ № 1 ось уже кілька сезонів. На літо вибирайте щільну тканинну, щоб добре тримала форму. Панама в різних кольорах може також виступати в якості цікавого акценту.
КОЗИРКА - сміливе рішення для тих, хто хоче виділитися своїм яскравим і неординарним образом. Спробуйте поєднувати з жіночними сукнями, вийде досить бадьоренько.
КАНОТЬЄ - капелюх з плоскою тулією і прямими жорсткими полями. Такі моделі добре поєднуються з романтичним стилем, з легкими летючими сукнями.
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Капелюх ФЕДОРА підходить під різні образи. Класно виглядає, як з жіночними сукнями, так і з шортами або брюками.
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ХУСТКА. Дозвольте розгулятися фантазії! Зав'язуйте в формі обідка або чалми, або ж просто пов'яжіть як косинку на голову. Хустка підійде до будь-яких літніх образів: як з шортами або брюками, так і з жіночними сукнями.
Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)
Нагадаємо, раніше стиліст дала поради, що взяти з собою в літню відпустку.