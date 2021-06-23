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Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета

Новина українською →
Среда 23 июня 2021 11:32
Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета в моде - яркие цвета! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие просто обожают яркие цвета, но сочетают в своем образе совершенно не подходящие оттенки - в итоге, образ выглядит странно и неуместно.

Стилист Файла Эспиби в своем Instagram показала свежую порцию сочных и вкусных сочетаний, которые освежат лицо и подойдут практически каждой.

Из представленных 7 цветовых комбинаций в самое сердце запали: лаванда + изумруд + королевский синий. Опять же, королевский синий + васильковый. Голубой + малиновый.

Но обратите внимание, что при заливке фото цветопередача может быть искажена.

Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого летаВсе модные цвета в одном луке - как вам идея? (фото: instagram.com/hoskelsa)

Сочетание 1. Лаванда, изумруд, синий.

Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета

Сочетание 2. Желтый, лавандовый, васильковый.

Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета

Сочетание 3. Фиолетовый и оранжевый.

Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета

Сочетание 4. Малиновый и голубой.

Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета

Сочетание 5. Оранжевый и белый.

Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето

Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета

Сочетание 6. Красный и синий.

Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета

Сочеание 7. Синий и голубой.

Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета

Правильное сочетание цветов сделает образ незабываемым (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист дала полный список вещей, которые точно пригодятся в отпуске.

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