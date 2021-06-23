Голубой, малиновый, лавандовый: стилист назвала 7 главных цветовых комбинаций этого лета
Многие просто обожают яркие цвета, но сочетают в своем образе совершенно не подходящие оттенки - в итоге, образ выглядит странно и неуместно.
Стилист Файла Эспиби в своем Instagram показала свежую порцию сочных и вкусных сочетаний, которые освежат лицо и подойдут практически каждой.
Из представленных 7 цветовых комбинаций в самое сердце запали: лаванда + изумруд + королевский синий. Опять же, королевский синий + васильковый. Голубой + малиновый.
Но обратите внимание, что при заливке фото цветопередача может быть искажена.
Все модные цвета в одном луке - как вам идея? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Сочетание 1. Лаванда, изумруд, синий.
Сочетание 2. Желтый, лавандовый, васильковый.
Сочетание 3. Фиолетовый и оранжевый.
Сочетание 4. Малиновый и голубой.
Сочетание 5. Оранжевый и белый.
Летящие платья и множество слоев: стилист показала лучшие образы в бохо-стиле на лето
Сочетание 6. Красный и синий.
Сочеание 7. Синий и голубой.
Правильное сочетание цветов сделает образ незабываемым (фото: instagram.com/faila_spb)