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Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа

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Середа 23 червня 2021 11:32
Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа У моді - яскраві кольори! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто просто обожнюэ яскраві кольори, але поєднуэ в своєму образі абсолютно не підходящі відтінки - в результаті, образ виглядає дивно і недоречно.

Стиліст Файла Еспібі в своєму Instagram показала свіжу порцію соковитих і смачних поєднань, які освіжать обличчя і підійдуть практично кожній.

З представлених 7 колірних комбінацій в саме серце запали: лаванда + смарагд + королівський синій. Знову ж таки, королівський синій + волошковий. Блакитний + малиновий.

Але зверніть увагу, що при заливці фото передача кольору може бути спотворена.

Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літаУсі модні кольори у одному образі - як вам ідея? (фото: instagram.com/hoskelsa)

Поєднання 1. Лаванда, смарагд, синій.

Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа

Поєднання 2. Жовтий, лавандовий, волошковий.

Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа

Поєднання 3. Фіолетовий і помаранчевий.

Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа

Поєднання 4. Малиновий і блакитний.

Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа

Поєднання 5. Помаранчевий і білий.

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Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа

Поєднання 6. Червоний і синій.

Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа

Сочеание 7. Синій і блакитний.

Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа

Правильне поєднання кольорів зробить образ незабутнім (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст дала повний список речей, які точно знадобляться у відпустці.

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