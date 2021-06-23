Блакитний, малиновий, лавандовий: стиліст назвала 7 головних колірних комбінацій цього літа
Багато хто просто обожнюэ яскраві кольори, але поєднуэ в своєму образі абсолютно не підходящі відтінки - в результаті, образ виглядає дивно і недоречно.
Стиліст Файла Еспібі в своєму Instagram показала свіжу порцію соковитих і смачних поєднань, які освіжать обличчя і підійдуть практично кожній.
З представлених 7 колірних комбінацій в саме серце запали: лаванда + смарагд + королівський синій. Знову ж таки, королівський синій + волошковий. Блакитний + малиновий.
Але зверніть увагу, що при заливці фото передача кольору може бути спотворена.
Усі модні кольори у одному образі - як вам ідея? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Поєднання 1. Лаванда, смарагд, синій.
Поєднання 2. Жовтий, лавандовий, волошковий.
Поєднання 3. Фіолетовий і помаранчевий.
Поєднання 4. Малиновий і блакитний.
Поєднання 5. Помаранчевий і білий.
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Поєднання 6. Червоний і синій.
Сочеание 7. Синій і блакитний.
Правильне поєднання кольорів зробить образ незабутнім (фото: instagram.com/faila_spb)