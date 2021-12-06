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"Голые" платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шоке

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Понедельник 06 декабря 2021 22:26
"Голые" платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шоке Меган Фокс с бойфрендом (фото: instagram.com/meganfox)
Автор: Ольга Турчаникова

Актриса Меган Фокс и ее бойфренд - американский рэпер Machine Gun Kelly - стараются при каждом своем появлении на людях привлечь всеобщее внимание. В ход идут "голые" платья Меган, эксцентричные наряды и макияж музыканта.

А теперь еще - и парные аксессуары, которые подразумевают, что влюбленные не собираются отпускать друг друга ни на шаг.

Machine Gun Kelly разработал линейку лаков для ногтей под названием UN/DN LAQR. На закрытой вечеринке, которую организовал музыкант, пара появилась в черных нарядах. Звезда "Трансформеров" выбрала платье-пиджак с глубоким декольте, которое дополнили босоножки на шпильках и серебристая сумочка. Ее парень - сверкающий жакет оттенка асфальта, ожерелья, серьги и кольца. Также влюбленные сделали розовый маникюр и соединили мизинцы цепочкой, прикрепленной к ногтям.

&quot;Голые&quot; платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шоке&quot;Голые&quot; платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шоке&quot;Голые&quot; платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шоке&quot;Голые&quot; платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шоке

Актриса и ее бойфренд (фото: instagram.com/meganfox)

Эта деталь буквально соединила влюбленных, которые, впрочем, и без того не разлей вода. В одном из интервью бывшая жена Брайана Остина Грина призналась, что ее с новым бойфрендом связывает некая тайная связь, которую ни он, ни она объяснить не в силах. Пара обожает демонстрировать чувства на людях, а также подчеркивает свое влечение с помощью сексуальных образов. Вспоминаем самые провокационные наряды страстной парочки.

&quot;Голые&quot; платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шоке&quot;Голые&quot; платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шоке&quot;Голые&quot; платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шокеСтрастная парочка всегда в центре внимания (фото: instagram.com/meganfox)

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