"Голые" платья и парные украшения: топ пикантных нарядов Меган Фокс и ее любимого, от которых все в шоке

Machine Gun Kelly разработал линейку лаков для ногтей под названием UN/DN LAQR. На закрытой вечеринке, которую организовал музыкант, пара появилась в черных нарядах. Звезда "Трансформеров" выбрала платье-пиджак с глубоким декольте, которое дополнили босоножки на шпильках и серебристая сумочка. Ее парень - сверкающий жакет оттенка асфальта, ожерелья, серьги и кольца. Также влюбленные сделали розовый маникюр и соединили мизинцы цепочкой, прикрепленной к ногтям.

Актриса и ее бойфренд (фото: instagram.com/meganfox)

Эта деталь буквально соединила влюбленных, которые, впрочем, и без того не разлей вода. В одном из интервью бывшая жена Брайана Остина Грина призналась, что ее с новым бойфрендом связывает некая тайная связь, которую ни он, ни она объяснить не в силах. Пара обожает демонстрировать чувства на людях, а также подчеркивает свое влечение с помощью сексуальных образов. Вспоминаем самые провокационные наряды страстной парочки.

Страстная парочка всегда в центре внимания (фото: instagram.com/meganfox)