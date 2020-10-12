Горяча всегда: 51-летняя Дженнифер Допес доказала, что выглядит соблазнительно даже в спортивном костюме

Певица отправилась на прогулку в самом модном спортивном костюме сезона

Дженнифер Лопес привыкла радовать поклонников безупречными образами на красных дорожках и для многочисленных съемок. Но в жизни 51-летняя знаменитость выглядит не менее соблазнительно. Что и доказала она в который раз, отправившись на прогулку по Лос-Анджелесу в спортивном костюме. Впрочем, даже для комфортного времяпрепровождения звезда выбрала эффектный образ, решив не ограничивать фантазию. И фанаты просто не могли оторвать от своей любимицы глаз!

Дженнифер Лопес на прогулке (фото: скриншот instagram.com/okpakistan)

Папарацци поймали артистку, когда она шла по улице, хотя звезда явно не стремилась скрыться от посторонних. По крайней мере, по радужной расцветке ее наряда этого точно не скажешь. Спортивные брюки и худи с трендовым принтом тай-дай от Ralph Lauren певица дополнила белами кедами с яркими вставками, темными солнцезащитными очками и голубой защитной маской. Волосы она собрала на затылке в пучок. Костюм мешковатого фасона отлично сидел на стройном и подтянутом теле вечно молодой звезды.

Дженнифер Лопес признается мужу в любви (фото: instagram.com/jlo)

К слову, в сети обсуждают будущую свадьбу Дженнифер с ее возлюбленным Алексом Родригесом. Торжество планировали уже давно, но из-за пандемии его пришлось перенести. Теперь парочка наверстывает упущенное. Говорят, что на свадьбе будет выступать дочь певицы Эмма, которая делает первые шаги в шоу-бизнесе. Сама певица, судя по всему, также ждет не дождется, чтобы узаконить отношения с бейсболистом. На днях она выставила фото Алекса у себя в блоге, написав коротко "Мой парень" и добавив сердечко. Нежный пост, как обычно, вызвал волну позитивных комментариев.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес порадовала фанатов стильным образом и цветущим внешним видом.