ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Горяча всегда: 51-летняя Дженнифер Допес доказала, что выглядит соблазнительно даже в спортивном костюме

Новина українською → Понедельник 12 октября 2020 14:31
Горяча всегда: 51-летняя Дженнифер Допес доказала, что выглядит соблазнительно даже в спортивном костюме Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Певица отправилась на прогулку в самом модном спортивном костюме сезона

Дженнифер Лопес привыкла радовать поклонников безупречными образами на красных дорожках и для многочисленных съемок. Но в жизни 51-летняя знаменитость выглядит не менее соблазнительно. Что и доказала она в который раз, отправившись на прогулку по Лос-Анджелесу в спортивном костюме. Впрочем, даже для комфортного времяпрепровождения звезда выбрала эффектный образ, решив не ограничивать фантазию. И фанаты просто не могли оторвать от своей любимицы глаз!

Горяча всегда: 51-летняя Дженнифер Допес доказала, что выглядит соблазнительно даже в спортивном костюмеДженнифер Лопес на прогулке (фото: скриншот instagram.com/okpakistan)

Папарацци поймали артистку, когда она шла по улице, хотя звезда явно не стремилась скрыться от посторонних. По крайней мере, по радужной расцветке ее наряда этого точно не скажешь. Спортивные брюки и худи с трендовым принтом тай-дай от Ralph Lauren певица дополнила белами кедами с яркими вставками, темными солнцезащитными очками и голубой защитной маской. Волосы она собрала на затылке в пучок. Костюм мешковатого фасона отлично сидел на стройном и подтянутом теле вечно молодой звезды.

Горяча всегда: 51-летняя Дженнифер Допес доказала, что выглядит соблазнительно даже в спортивном костюмеДженнифер Лопес признается мужу в любви (фото: instagram.com/jlo)

К слову, в сети обсуждают будущую свадьбу Дженнифер с ее возлюбленным Алексом Родригесом. Торжество планировали уже давно, но из-за пандемии его пришлось перенести. Теперь парочка наверстывает упущенное. Говорят, что на свадьбе будет выступать дочь певицы Эмма, которая делает первые шаги в шоу-бизнесе. Сама певица, судя по всему, также ждет не дождется, чтобы узаконить отношения с бейсболистом. На днях она выставила фото Алекса у себя в блоге, написав коротко "Мой парень" и добавив сердечко. Нежный пост, как обычно, вызвал волну позитивных комментариев.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес порадовала фанатов стильным образом и цветущим внешним видом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода певец Дженнифер Лопес
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы