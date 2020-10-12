Горяча всегда: 51-летняя Дженнифер Допес доказала, что выглядит соблазнительно даже в спортивном костюме

Певица отправилась на прогулку в самом модном спортивном костюме сезона
Дженнифер Лопес привыкла радовать поклонников безупречными образами на красных дорожках и для многочисленных съемок. Но в жизни 51-летняя знаменитость выглядит не менее соблазнительно. Что и доказала она в который раз, отправившись на прогулку по Лос-Анджелесу в спортивном костюме. Впрочем, даже для комфортного времяпрепровождения звезда выбрала эффектный образ, решив не ограничивать фантазию. И фанаты просто не могли оторвать от своей любимицы глаз!
Папарацци поймали артистку, когда она шла по улице, хотя звезда явно не стремилась скрыться от посторонних. По крайней мере, по радужной расцветке ее наряда этого точно не скажешь. Спортивные брюки и худи с трендовым принтом тай-дай от Ralph Lauren певица дополнила белами кедами с яркими вставками, темными солнцезащитными очками и голубой защитной маской. Волосы она собрала на затылке в пучок. Костюм мешковатого фасона отлично сидел на стройном и подтянутом теле вечно молодой звезды.
К слову, в сети обсуждают будущую свадьбу Дженнифер с ее возлюбленным Алексом Родригесом. Торжество планировали уже давно, но из-за пандемии его пришлось перенести. Теперь парочка наверстывает упущенное. Говорят, что на свадьбе будет выступать дочь певицы Эмма, которая делает первые шаги в шоу-бизнесе. Сама певица, судя по всему, также ждет не дождется, чтобы узаконить отношения с бейсболистом. На днях она выставила фото Алекса у себя в блоге, написав коротко "Мой парень" и добавив сердечко. Нежный пост, как обычно, вызвал волну позитивных комментариев.
Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес порадовала фанатов стильным образом и цветущим внешним видом.